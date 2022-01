Predicciones 2022: traiciones, cambios de partido y nuevas figuras en la política (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de enero. Cuando se habla de pronósticos en el terreno político, la primera figura que viene a la mente es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Grace Valenzzo, canalizadora vidente, quien realizó una serie de predicciones sobre este 2022 señaló que el gobierno federal tendrá durante el primer bimestre del año problemas para “monetizar ideas”.

Vislumbro que este arranque de año “será un poco de caos a nivel como social” ante el surgimiento de nuevas alianzas en las que podrían quedar fuera personas que tienen mucho tiempo colaborando con el mandatario.

Ante el retiro de financiamientos para concretar sus proyectos, “se verá un poco como que navegando solo. Cuestionada sobre posibles traiciones en el gabinete presidencial que pudieran presentarse a lo largo del año, anticipó que el presidente “congelará” personas, lo que llevará la creación de nuevas alianzas.

En el tema de la salud, aseguró que AMLO atraviesa por una etapa de mucho estrés ante lo cual le sugiere cuidar todo lo relacionado con el corazón y la presión, ya que lo veremos “con menor energía”.

Un buen año para Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo seguirá manteniéndose en un buen lugar en las preferencias políticas, de acuerdo con las predicciones. No obstante, durante los primeros tres meses habrá cambios con respecto a la gente con la que se relaciona políticamente.

Valenzzo le recomienda tener cuidado con todo lo que dice, ya que sus palabras le pueden traer una serie de controversias a lo largo del año. También asegura que entre abril y mayo puede existir un cambio en sus condiciones laborales

Su relación con AMLO se ve cercana, no obstante, distintas situaciones van a mantenerla estancada y aunque en general estarán bien, existirán periodos en los que las rencillas sean evidentes.

Las ventajas de Marcelo Ebrard

Para el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, la recomendación es mantenerse alerta porque en los próximos 12 meses podría ser víctima de una serie de traiciones, a pesar de seguir manteniendo el apoyo de distintos grupos.

Le advierte que casos del pasado volverán a causarle inconvenientes “sin embargo, se va a poder liberar de estos problemas, sin embargo, va a tener que pedir muchos favores”.

Enrique Peña Nieto, la justicia y su boda

En el caso del ex presidente, la canalizadora vidente asegura que se ve un regreso a la vida pública, ya que se va a reencontrar con personajes que formaron parte de su círculo en el pasado

Ante la pregunta de si el ex mandatario enfrenta riesgo de cárcel por el caso Odebrecht, luego de haber sido acusado por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de recibir sobornos de la empresa brasileña durante su campaña, Valenzzo respondió que sí podría enfrentar a la justicia más no ir a prisión: “La cuestión legal como que se queda en evidencia pero no se hace nada entonces puede ser que la esté librando”.

Sobre su relación con la modelo Tania Ruiz Eichelmann, afirmó que la relación se ve estable, pero no se prevé boda para el 2022.

Luis Donaldo Colosio Riojas y la Presidencia

El alcalde de Monterrey se colocó en el ojo público no solamente por ser el hijo del ex candidato priista a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sino también por aparecer entre los primeros cinco lugares en las encuestas de preferencias electorales hacia la renovación de la Presidencia de México en 2024.

Valenzzo señala que Luis Donaldo Colosio Riojas empezará a analizar este año la posibilidad de construir una candidatura presidencial que cobre fuerza entre los grupos sociales durante los próximos dos años. Incluso un número importante de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría sumarse a su proyecto.

“El está ya labrando camino, sin embargo, pues no todo el mundo está como muy de acuerdo con él porque no saben realmente como cuáles son los ideales”, expresó Valenzzo sobre el alcalde emanada de Movimiento Ciudadano (MC), a quien le advirtió que debe estar preparado para enfrentar enemigos ocultos.

La búsqueda de Monreal

Ricardo Monreal Ávila, senador por Morena, tendrá la intención de “moverse” a otros grupos políticos porque ya no se siente favorecido, “pero como que todavía no lo aceptan” por lo que tendrá que llegar a proponer y convencer.

Este cambio podría darse hacia finales de año, pero no sin antes analizar qué le ofrecen y qué puede lograr en distintos lugares.

Información de:https://www.infobae.com/

