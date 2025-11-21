Precio del Dólar hoy viernes 21 de noviembre (08:45 h)

2025/11/21  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. Hoy viernes 21 de noviembre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.37 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar Hoy Viernes 21 de Noviembre de 2025 en México y la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.73 mientras que a la compra se localiza en los $17.60, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50 mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cómo Cerró el Dólar Ayer y en Cuánto se Vendió en Bancos y Casas de Cambio de la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.63, mientras que a la compra se localiza en $17.47, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

