Precio del Dólar hoy miércoles 5 noviembre (08:45 h)

2025/11/05  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 5 noviembre . Hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.65 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar en México y la Frontera de Ciudad Juárez Hoy Miércoles 5 de Noviembre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $19.75 mientras que a la compra se localiza en los $17.83, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Ciudad Juárez, el dólar a la venta tiene un precio de $19.00 mientras que a la compra se encuentra en los $18.00 en promedio.

¿Cuál Fue la Cotización del Dólar en México y la Frontera de Ciudad Juárez Ayer Martes 4 de Noviembre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.77, mientras que a la compra se localiza en $17.64, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Ciudad Juárez, el dólar a la venta tiene un precio de $18.95, mientras que a la compra se encuentra en los $17.95 en promedio.

