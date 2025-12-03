Precio del dólar hoy 3 de diciembre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. El peso mexicano mantiene una tendencia favorable en los primeros minutos de este miércoles 3 de diciembre de 2025 y gana terreno frente al dólar ante la expectativa por conocer quién será el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Tras el anuncio del presidente de ese país, Donald Trump, en el que “destapó” a Kevin Hassett, presidente del Consejo Económico Nacional, como el próximo titular del banco central estadounidense, el peso muestra una ligera apreciación; la mañana de este miércoles el tipo de cambio cotiza en 18.27 pesos por unidad, con una ganancia semanal para el peso de 1.02%, según datos de la plataforma Investing.

La moneda nacional mostró una apreciación a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.06% en función de su índice ponderado.

Trump destapa a Kevin Hassett para dirigir la Fed

Durante la mañana del martes, los mercados estuvieron atentos al anuncio de Donald Trump, ya que se especulaba que anunciaría al sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed.

“Sin embargo, mientras hablaba con su gabinete en la Casa Blanca, Trump mencionó que planea anunciar su selección hasta inicios del 2026, lo que llevó al dólar a fortalecerse. Además de esto, Trump volvió a criticar al presidente de la Fed, Jerome Powell“, explicó a Investing Gabriela Siller Pagaza, Directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.

¿Quién es Kevin Hassett, el ungido de Trump?

Más tarde, Trump se refirió a Kevin Hassett como el potencial presidente de la Fed en sustitución de Powell. Gabriela Siller explicó a Investing que si bien esto destapa a Hassett, le da espacio a Trump para cambiar de perfil si algo no sale como se esperaba. Hassett es un economista estadounidense quien se desempeñó como asesor principal y presidente del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia de Estados Unidos de 2017 a 2019.

Fue el principal asesor económico de John McCain en las elecciones primarias presidenciales de 2000, así como asesor económico de la campaña de 2004 de George W. Bush y de la de 2008 de McCain. También fue asesor económico de la campaña presidencial de 2012 de Mitt Romney.

Es uno de los asesores más cercanos de Trump y en varias ocasiones ha expresado su apoyo en favor de una política monetaria menos restrictiva, en línea con las demandas del mandatario estadounidense.

Kevin Hassett, presidente del Consejo Económico Nacional. Foto: AP

¿Cuál es el precio del dólar en México en bancos?

La cotización del dólar en las principales instituciones bancarias es la siguiente:

Banco Azteca: 17.55 a la compra / 18.74 a la venta

BBVA: 17.41 a la compra / 18.59 a la venta

¿Cómo saber el precio del dólar en tiempo real?

Existen varias herramientas para conocer el valor del dólar hoy. Uno de ellos es Google. También puedes encontrar en la web convertidor de dólares a pesos si quieres hacer un cambio de divisas.

Este miércoles 3 de diciembre, 1 dólar a pesos mexicanos es de 18.28.

