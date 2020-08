PRD pide a FGR no dar privilegios a Emilio Lozoya en caso Odebrecht (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Emilio Lozoya está gozando de privilegios en la investigación del caso Odebrecht a pesar de ser “el principal operador de esa enorme red de corrupción”, acusó la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado, el grupo celebró que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentara una denuncia de hechos en el que implica al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Sin embargo, demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) que lleve la investigación del caso Odebrecht en México “hasta las últimas consecuencias y sin privilegios para nadie”.

“Se debe respetar el debido proceso, pero no debe haber privilegios para nadie. No es posible que el principal operador de esta enorme red de corrupción se mantenga en libertad gracias a un acuerdo como testigo colaborador que no sabemos si tendrá o no resultados concretos”, indicó Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo.