PRD destapa a Martínez Veloz para candidatura a gobernador; sugieren que pueda ir en una coalición (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. La dirigencia del PRD en Baja California “destapó” de nueva cuenta a Jaime Martínez Veloz como carta para ser candidato a gobernador en el 2021.

Omar Sarabia Esparza, presidente estatal del partido, dijo además que su propuesta es que el ex funcionario federal y ex legislador, sea abanderado a la gubernatura en una amplia coalición opositora, en donde no se descartan incluso el PAN y el PRI.

En ese sentido, reconoció que han entablado pláticas con esos institutos políticos, además del PBC y Movimiento Ciudadano, aunque hasta ahora con ninguno se ha concretado.

El dirigente del PRD en Baja California dijo que se le apuesta a la figura de Martínez Veloz, pues se trata de un perfil que es conocido en la entidad, y que cuenta con experiencia en el servicios público.

Cabe mencionar que Jaime Martínez Veloz fue también candidato a gobernador por el PRD en el proceso electoral 2019, donde terminó en cuarto lugar.

