PRD amaga la alianza opositora; exige apertura a la sociedad civil (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de enero. La coalición Va por México para 2024 peligra de nuevo, esta vez por la exigencia del PRD para que la conducción de los procesos electorales esté en manos de una gran alianza con la sociedad civil y “no de una élite política”.

Ello luego de que, en semanas pasadas, el PRI y Acción Nacional, que junto con el PRD conforman Va por México, determinaran que el Revolucionario Institucional llevara mano en las candidaturas de este año para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, mientras que el PAN estará a cargo de las de 2024, para la Presidencia y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Por separado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que los militantes de ese partido saldrán a las calles para escuchar a la gente y construir un proyecto de nación con la ciudadanía.

Rechazan alianza de élite en Va por México

“Nosotros deseamos con mucha responsabilidad y sinceridad que esto no derive en una ruptura, pero esperamos que haya sensibilidad también del otro lado. Seguimos manteniendo estos acercamientos con ellos para seguir hablando de posible método o métodos”, aseguró el líder nacional del PRD.

Jesús Zambrano, quien explicó que se ha reunido con organizaciones sociales y con los aspirantes presidenciales del PRI para hablar de la intención del PAN de ser quien decida la candidatura presidencial de Va por México, aseguró que ellos respaldan la visión del PRD para que sea un proceso incluyente.

“En congruencia con su origen democrático, social y plural, el PRD plantea la necesidad de que las principales candidaturas para las elecciones del 2024, como son para la Presidencia, la Jefatura de la Ciudad de México y las 8 gubernaturas, sean decididas con la participación más amplia de la sociedad civil, mediante un método abierto, transparente, incluyente.

Resaltó que “el método de elección, hoy más que nunca, es de esencia y contenido democrático, no es una cuestión de forma.

Recordó que desde diferentes espacios, la ciudadanía exige a los partidos de oposición juntarse e incluirlos en la toma de decisiones rumbo al 2024; “sin embargo, los mensajes del PAN y el PRI, que hablan de un acuerdo entre sus direcciones nacionales acerca de que ellos conducirán la definición de las candidaturas para la Presidencia y de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, son expresión de que no están escuchando el llamado de la sociedad civil para que esas decisiones sean asumidas y compartidas con la sociedad“.

Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles son oficialmente los aspirantes presidenciales del PRD, informó el líder nacional de ese partido, Jesús Zambrano.

“Nosotros, el día de ayer, platicando con quienes ya me confirman y reteconfirman que van a salir a recorrer el país como candidatos, están dispuestos a sujetarse a un proceso así como el que estamos planteando, abierto y transparente, si recae en ellos la responsabilidad, bien, y, si no, de ninguna manera ella se negarían a aportar de lo que resulte de un proceso que no sea en sus personas”, informó.