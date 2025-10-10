Potencia y colorido deja la Carrera Panamericana en su paso por Oaxaca (12:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. El ruido de los motores de la carrera de autos clásicos más importantes del mundo, abandonó la Verde Antequera la mañana de este viernes 10 de octubre, cientos de aficionados tuvieron la oportunidad de tomarse la foto con los pilotos y posar junto a los autos más poderosos de las diferentes categorías que buscan conquistar la corona de la carrera panamericana que está celebrando 75 años de existencia.

Luego de disputarse la primera etapa de competencia, así luce la clasificación, en la primera posición se ubica la dupla de Hilaire Damiron y Laura Damiron, con un tiempo de 00:56:07, en la segunda posición se ubica el oaxaqueño Emilio Velázquez Rivera y su navegante Javier Marín, con un tiempo de 00:56:26, mientras que la tercera posición le pertenece a Jesús Ricardo Cordero, junto a Marco Antonio Hernández.

Estas tres primeras escuderías generalmente son las que en años anteriores han tenido un duelo por conquistar el trofeo, la carrera recién inicia y las posiciones pueden cambiar en cada etapa, sin embargo de mantenerse en el primer sitio la dupla brasileña, con la experiencia que tiene, podría ir bajando sus tiempos para no ceder la posición de líderes.

En la cuarta posición se ubican Eduardo Alberto Henkel y Adrián Carmona, en la quinta posición aparecen Benito Guerra Junior y Erwin Coronel, la sexta posición le pertenece a Carlos Manuel García y Eduardo Solís, en la séptima plaza están Raymond Guerrero y Gabriel Uribe, en tanto en el octavo sitio aparecen Karlo Flores y Juan Carlos Salgado.

La etapa 2 se realiza de la ciudad de Oaxaca con destino a Puebla, la mañana de este viernes los aficionados salieron a las calles para despedir a los autos que siguen su aventura, para el 11 de octubre el destino es de Puebla hacia a la Ciudad de México, el 12 de octubre la ruta es de la México a Querétaro, mientras que el 13 de octubre, los pilotos van de Querétaro a Morelia, el 14 de octubre, los autos van de Morelia a Guanajuato, el 15 de octubre la ruta es Guanajuato a San Luis Potosí, mientras que la etapa final será el 16 de octubre de San Luis Potosí a Zacatecas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir