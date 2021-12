¿Porqué no te callas?: Hermógenes Beltrán García (13:00 h)

Hermógenes Beltrán García

Oaxaca de Juárez, 19 de diciembre. El 02 de octubre de 2017 Marcela Alejandra Urbani hizo circular en Facebook una interesante información sin citar su fuente; la retomamos por ser hoy en este final del 2021, una nota de actualidad frente a los destinos de los pueblos en su devenir histórico.

Hace referencia a Hugo Chávez, el presidente de la república Bolivariana de Venezuela donde un individuo que reina en España hace gala de un racismo exacerbado, reproducido en América, donde Bolivia y Perú son ejemplos recientes, por los que se creen de la realeza criolla, en México también y lo que es peor, en Oaxaca.

Aquí los “indios” que son los originario de las diversas etnias, sirven de plataforma para que los mestizos se asuman como indios solo para lograr su representación en el congreso local como “diputados indígenas” que siendo mestizos “catrines” llaman con desprecio “indios” a los originarios como sucede en Juquila, en Nopala, Juquila, Tlaxiaco -París chiquito-, Villa Alta, San Carlos Yautepec, Jamiltepec, solo por citar los conocidos pero, referirnos a la nota de Marcela Alejandra Urbani, una nota de antología y el que continuación retomamos.

“Que el rey de España, le gritó a Chavez ´porque no te callas´ a lo que Chavez respondió: ´hace 500 años se levantó un grito de rebeldía en esta tierra, no era en español sino en nuestro idioma originario… y hace 500 años desde Madrid imperial salió la orden, que se callen y porque no te callas, y porque no te callas, indio guaicaipuro, cállate Tupac Amaru, porque no te callas Tiauna, Chacao, cállate…´ pero no los callaron sino cuando la cortaron la garganta, los descuartizaron, los picaron en pedazos y colocaron sus cabezas en estacas, ese fue el imperio español aquí… Ahora estamos en un renacer de la historia AHORA HAY INDIOS PRESIDENTES”

Claro que Andrés Manuel López Obrador no es chontal de Tabasco pero si atendió a los chontales en su natal Nacajuca desde el Centro Coordinador Indigenista del INI Instituto Nacional Indigenista y en 1976 compartimos ese trabajo, yo en el CCI de Jamiltepec; en los encuentros que organizaba el Doctor en Antropología Gonzalo Aguirre Beltrán -sin ningún parentesco- coincidíamos y le reconozco a AMLO su conciencia social más con los pueblos originarios no siendo casual que simpatice y apoye al presidente de la república de Perú Pedro Castillo a quien los “pitucos” algo así como los fifís de México según AMLO, lo quieren destituir pues no le perdonan que les quite los privilegios como aquí lo hace AMLO.

Del rey de España nos da a conocer de cómo los fifís, los pitucos que en Oaxaca tienen sus similares por cierto no más baratos como el doctor Simi, con los “extraditables” de Heladio Ramírez López o los “toficos” por eso de “hum, que ricos” de la publicidad de dulces llamados toficos.

En Oaxaca el racismo interno y el de los “fuereños” forasteros especialmente del estado con su actuación semejan las expresiones del rey de España.

