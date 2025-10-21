Por una calificación, alumno del Cobao de Putla habría asesinado a su maestra (10:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. Por una calificación que no le gustó, un alumno del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) plantel 6 de Putla Villa de Guerrero habría asesinado a su maestra afuera de las instalaciones.

El Fiscal General del Estado de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que esta es la principal línea de investigación en torno al caso en donde el pasado 15 de octubre la profesora identificada como Fabiola O.M., fue asesinada a balazos.

Al ser entrevistado al final de un evento de seguridad en Santa Lucía del Camino, manifestó que por la secrecía en las investigaciones no podía abundar más en el tema pero que la misma sigue en curso hasta dar con el responsable.

“En un evento muy desafortunado, estamos muy avanzados en términos de la investigación. Hasta ahorita, nuestra línea principal tiene que ver con un problema interior de la propia institución académica con un alumno de la misma”, expresó.

“Estamos en ese proceso, por temas de la carpeta ustedes deberán comprender no puedo decir mayor información, es un tema de una calificación ahí.”, recalcó el abogado del estado.

Subrayó que el alumno responsable tras cometer el asesinato huyó de la zona, sin embargo, está identificado y se continúa con los operativos en toda la región para dar con su paradero.

Dichos hechos se dieron el pasado miércoles 15 de octubre cuando tras culminar sus actividades la profesora del Cobao plantel 6 fue asesinada dentro de su unidad de motor estacionada en el exterior de la institución educativa.

