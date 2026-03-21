Por temporada de calor CFE aplicará descuento automático en algunos estados; Oaxaca, entre ellos (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. La temporada de calor en México está a la vuelta de la esquina y con ella, el aumento inevitable en el uso de ventiladores y aires acondicionados. Para aliviar el impacto en el bolsillo de millones de familias, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se prepara para aplicar, como cada año, el subsidio de verano 2026, un descuento automático en el costo de la energía eléctrica para los hogares en las regiones más cálidas del país.

Este beneficio, que reduce significativamente el precio por kilowatt-hora (kWh), está diseñado para las entidades donde las temperaturas promedio superan los 30 grados centígrados durante el verano.

Según información confirmada por la CFE, el subsidio se aplica de forma automática a los usuarios con tarifas domésticas elegibles, sin necesidad de realizar ningún trámite.

¿Cuándo inicia el subsidio y cuánto dura?

La fecha de inicio general para la mayoría de los estados beneficiados es el 1 de mayo de 2026. El subsidio se mantiene activo durante los seis meses más calurosos del año, concluyendo el 31 de octubre.

Sin embargo, existen excepciones. En estados como Sonora, donde las altas temperaturas llegan antes, es común que el gobierno estatal negocie con la CFE para adelantar el inicio del subsidio al 1 de abril. Se recomienda a los habitantes de estas regiones estar atentos a los anuncios oficiales de sus gobiernos locales para confirmar la fecha exacta de inicio.

Lista de estados beneficiados con el subsidio de verano

El apoyo de la CFE no es nacional; se concentra en las zonas donde el calor extremo es un factor determinante en el consumo eléctrico. Los usuarios domésticos con tarifas 1C, 1D, 1E y 1F en los siguientes estados verán reflejado el descuento en sus recibos:

Región Estados Beneficiados (Total o Parcialmente)

Noroeste Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit

Noreste Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas

Occidente y Centro Colima, Morelos, San Luis Potosí

Sur y Sureste Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán

El subsidio tiene un límite

Es entender que el subsidio no es ilimitado. Cada tarifa tiene un tope de consumo mensual. Si un hogar supera ese límite, el excedente de energía se cobrará a un precio mucho más alto, pudiendo incluso ser reclasificado a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), lo que anula el beneficio.

Para evitar sorpresas desagradables en el recibo, se recomienda adoptar medidas de ahorro de energía: usar focos LED, dar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado, sellar puertas y ventanas para evitar fugas de aire frío y desconectar aparatos que no estén en uso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir