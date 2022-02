Por reducción de salarios, paran labores policías y protección civil en Tlaxiaco (22:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oaxaca 22 de febrero. Personal de las policías Municipal y Vial, así como de Protección Civil y Bomberos de la ciudad de Tlaxiaco, dejaron de trabajar por unas horas este martes, ya que acusan que les fue reducido su salario, y a través de un pliego petitorio solicitan otras prestaciones.

Los elementos se negaron a iniciar sus labores, y de inmediato se reunieron al interior del palacio municipal, para exigir una mesa de diálogo con el presidente municipal de Tlaxiaco, Miguel de Jesús Pérez Vásquez.

El comandante de la Policía Municipal, Luis Hernández, informó que, al revisar el pago de su salario, de las dos quincenas de enero, se dieron cuenta que les habían descontado mil pesos por cada una.

“Nosotros estamos esperanzados que cada gobierno nos ayude, porque, uno, estamos porque nos gusta el trabajo, y dos por necesidad. Al hacer eso, nuestra economía se ve afectada, a un punto que nos baja también la moral para poder trabajar bien, para estar bien con nuestro trabajo”, señaló.

Aseguró que, a pesar de la protesta, se acordó que el personal de las cuatro áreas, que estuviera en turno, saldrían a realizar su trabajo o a brindar el auxilio, además de que el número de la comandancia estaría disponible.

En el pliego petitorio que va dirigido al presidente municipal, exigen que su sueldo sea igual al que recibieron en la última quincena de diciembre de 2021, denunciaron que carecen de equipo táctico policial, además de que piden seguro de vida, seguro social y prestaciones de ley.

De igual forma, demandan dar el mantenimiento correspondiente a las unidades de motor que utilizan para poder realizar su trabajo, respeto a su horario de comida y la revocación del director de Seguridad Pública, Jesús González Ibáñez.

El secretario municipal, Jairo Jiménez Santiago, y el síndico procurador, Edgar Vázquez Gómez, durante el acercamiento que tuvieron con los policías, les ofrecieron un diálogo virtual con el presidente, pero no aceptaron, pues insistieron en hablar con el munícipe cuando regresará al palacio municipal de Tlaxiaco, ya que según se encontraba en la capital del estado realizando gestiones.

Al respecto, el presidente municipal de Tlaxiaco, Miguel de Jesús Pérez Vásquez, dio a conocer que se les realizó el pago de las dos quincenas de enero, que sólo les adeudan la primera de febrero.

Aclaró que el descuento no fue de manera intencional, ya que si hubo un aumento a su salario no lo sabían, ya que no tenían acceso al sistema, por un tema con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Como no teníamos acceso al sistema, no sabíamos cuánto se les había depositado la última quincena del mes de diciembre de 2021, y es ahí donde estaba la inconformidad, ya que no teníamos información real. La cuestión está, en que el aumentó, lo cual aplaudo, creo que no fue de forma razonable”, reveló.

Refirió que están en pláticas como autoridad municipal para la construcción de un tabulador, y en caso de concretarse, de acuerdo a su puesto, se les determinaría el pago de su salario.

Dijo que como a las 9 de la noche de este martes, estaría de regreso en la ciudad de Tlaxiaco, para platicar con los inconformes y poder llegar acuerdos.

Compartir