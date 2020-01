¿Por qué tiembla tanto en México? (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de enero. Todos los días el Servicio Sismológico Nacional por medio de su cuenta de Twitter, publica los movimientos telúricos que son registrados por los sensores; sin embargo, la gran cantidad de sismos que ha habido el día de hoy han alarmado a los cibernautas.

Los seísmos no son nada ajenos a nuestro país, sobre todo por que nos ubicamos sobre 5 placas tectónicas: La de Cocos, La del Pacífico, Rivera, Norteamérica y del Caribe.

Estas placas se encuentran en la litosfera, y están flotando en plasma con temperaturas muy altas. El temblor se crea cuando la energía caliente sube y la fría baja, eso provoca que las placas se coloquen una encima de la otra.

Muchos geólogos comparan a la Tierra con bolas de espejos (bolas de discoteca) para que sea una manera más sencilla de entender como las placas se fragmentan y están en movimiento todo el tiempo, aunque no siempre se advierta.

La placa de Cocos es la que reporta mayor movimiento durante el año, científicamente sólo han podido explicar que las placas del sur son más activas que las del norte.

Otro factor importante es es clima, por ejemplo, en el caso de los sismos del 2017 fueron percibidos en su gran mayoría en la Ciudad de México por las fuertes lluvias de ese año, ya que al ser originalmente un valle, el terreno es fangoso y la humedad de las lluvias provoco el que suelo se “gelatinizara”.

Esta “gelatina” hizo que el choque de las placas que ocurrió a kilómetros de la ciudad, se sintiera como un amplificador.

La cantidad de sismos anuales va en aumento desde la década de los 90´s, no obstante piden a la población no alarmarse, ya que no representa un factor de riesgo, sólo el hecho de que la tecnología ha permitido que los sensores sean más sofisticados y registren hasta el movimiento más pequeño.

