¿Por qué no debes hacer el pago mínimo de una tarjeta de crédito? Ve tips para evitarlo (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Una tarjeta de crédito puede ser uno de los mejores aliados para salir de un imprevisto, sin embargo, puede convertirse en un dolor de cabeza si no realizas el pago completo mes con mes o si se hace únicamente el pago mínimo.

Hoy en día existen diversas opciones en el mercado, y no hay una mejor que otra, simplemente hay que considerar la tarjeta de crédito que se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Es por ello que, a continuación, te damos algunos tips o recomendaciones al contratar una tarjeta de crédito y el por qué no se debe realizar el pago mínimo.

¿Qué es una tarjeta de crédito?

Las tarjetas de crédito son un medio de financiamiento otorgado por una institución financiera, es decir, se trata de una forma de dinero prestado con un porcentaje de interés mensual.

Con ella se pueden realizar compras de bienes y servicios sin dinero en efectivo, siendo la institución financiera la que líquida el importe a cada negocio.

¿Qué debes hacer antes de contratar una tarjeta de crédito?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), debes hacer lo siguiente:

Identifica para qué vas a utilizar tu tarjeta; sobre todo, calcula tu capacidad de pago, para que de esta forma no tengas problemas en un futuro Considera las comisiones que cobrarán por su manejo, la anualidad y la tasa de interés, el Costo Anual Total (CAT) No te guíes sólo por la institución financiera más popular o la tarjeta más bonita

¿Qué ocurre con el pago mínimo?

Algo muy importante y que mucha gente no le da importancia es el pago mínimo, pues se piensa que pagando esta cantidad tiene un buen manejo de la tarjeta.

No es así, si bien el pago mínimo ayuda a mantener el crédito vigente, no significa que sea conveniente hacerlo, pues al pagar sólo este importe, la deuda no disminuye, y mes con mes seguirá generando intereses, a la larga la deuda será casi imposible de pagar, indica la Condusef.

Ejemplo: Supongamos que tenemos una deuda de 10 mil, una tasa de interés del 55 %, un límite de crédito de 25 mil y un mínimo a pagar de 312.50.

Con los resultados que se obtienen de la calculadora de pagos mínimos de la Condusef se arroja lo siguiente:

Fuente: Calculadora de pagos mínimos Condusef.

¿Qué pasa si no pago mi tarjeta de crédito?

Como puedes ver, si pagas sólo el mínimo, el monto se elevaría hasta nueve veces la deuda original. ¿Pero por qué sucede esto? Aunque no existe ningún incumplimiento con el banco, la deuda genera intereses que se acumulan al saldo de la cuenta, lo que implica que la deuda no disminuya o disminuya ligeramente.

Adicionalmente, se suma la comisión por anualidad, (en ocasiones ésta se difiere para liquidarla mes con mes). Es por esto que al realizar el pago mínimo la deuda no disminuye, pues se hacen más cargos por conceptos de interés y comisiones.

¿Qué hacer para evitar problemas?

La Condusef indica que una de las recomendaciones es pagar más del mínimo cada mes. Si bien no garantiza liquidar la cuenta de inmediato, sí representa un alivio al reducir el número de pagos.

Otra recomendación es pagar una cantidad fija mayor al pago mínimo. Este caso se puede parecer al anterior pero la diferencia es que se va a abonar una cantidad fija cada mes.

Ojo, la manera más sencilla para librarte es realizar el llamado “pago para no generar intereses“, como bien lo dice su nombre esto ayudará a que no se sigan generando intereses en la tarjeta de crédito y liquides tu deuda.

Recuerda que tener al corriente tus tarjetas de crédito ayudará a tener un mayor control de tus gastos y evitar que tu historial crediticio se vea afecto.

Diferencias entre tarjeta de crédito y débito

Usualmente las tarjetas de débito no tienen costo por apertura, tampoco generan cobro de comisiones por su uso o por renovación anual, aunque debes tomar en cuenta que algunas instituciones pueden llegar a cobrar comisiones por retirar dinero en cajeros de otros Bancos.

La gran diferencia con las tarjetas de crédito es que el dinero del que dispones es totalmente tuyo, no tienes que pedir prestado ni tampoco estar preocupado de que al final del mes te llegue una factura por liquidar, en comparación con las de crédito que el dinero corresponde a la institución bancaria.

Información de:www.unotv.com