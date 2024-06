¿Por qué los outlets son más baratos? Este es el secreto (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de junio. Las tiendas de descuento, comúnmente conocidas como outlets , han ganado popularidad en México durante la última década. Este modelo de negocio, originado en Estados Unidos, se ha convertido en una opción atractiva para los consumidores que buscan productos a precios más bajos frente a las tiendas de temporada, mientras que a las marcas les permite comercializar productos de inventarios pasados y así minimizar pérdidas. El modelo de outlets ha llegado a México, con centros como Punta Norte en Cuautitlán, Estado de México, que alberga marcas como Adolfo Domínguez, Bimba y Lola, Palacio de Hierro, Vans, Adidas, Reebok y Nike. En estos formatos se ofrecen productos a precios considerablemente más bajos, con descuentos que pueden llegar hasta el 60%, debido a que son productos que tuvieron un excedente en el inventario o que pertenecen a temporadas anteriores.

¿Por qué los productos en los outlets son más baratos?

Ángel Méndez, consultor de negocios y académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), destaca que estos establecimientos son altamente atractivos para los compradores que desean productos que en su momento estuvieron de moda, pero a un precio reducido. ‘Muchas personas están dispuestas a esperar para obtener un producto a un mejor precio”, señala Méndez. Los outlets se han convertido en una estrategia de crecimiento para algunas marcas. Mientras que las tiendas de línea ofrecen colecciones de temporada para sus consumidores habituales, los outlets permiten llegar a compradores que, de otro modo, no adquirirían productos en las tiendas convencionales, lo que agrega un componente de rentabilidad.

En sus pisos de venta, se encuentran productos de inventarios excedentes y de temporadas anteriores, lo que ayuda a las compañías a evitar pérdidas operativas, aunque para los compradores esto puede significar una menor variedad en modelos o tallas. Este formato ha mitigado la percepción de que se venden productos defectuosos y ha servido como una salida para la mercancía que ya no tiene cabida en las tiendas de línea. Además, para algunas marcas, ofrecer productos con grandes descuentos es una oportunidad para combatir la piratería, dado que los compradores prefieren adquirir productos originales a precios asequibles. La apertura de outlets también representa una inversión menor en comparación con una tienda de línea.

Al funcionar en algunos casos como pequeñas bodegas con menos productos en exhibición, los outlets reducen significativamente los costos operativos, incluidos los de almacenamiento y mantenimiento. Ángel Méndez, consultor de negocios y académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), explica que ‘en estos establecimientos, los costos disminuyen drásticamente porque son como grandes almacenes con un poco de ambientación. Se trata de tener los productos a la vista para que la gente pueda verlos y adquirirlos con un buen descuento’.

El experto añade que, en el pasado, las tiendas tenían que triturar la mercancía no vendida para evitar la piratería o obtener algún beneficio fiscal, pero con el modelo de outlets, ahora recuperan inversiones y su mercancía no pierde valor. La experiencia de los outlets no se limita solo a los espacios físicos. También existen tiendas en línea, como Privalia, que ofrecen descuentos en productos fuera de línea, no solo de ropa y calzado, sino también de belleza y artículos para el hogar. Más que la calidad, el único inconveniente es que las tallas y modelos disponibles pueden ser limitados, y en la mayoría de los casos, no se permiten cambios o reembolsos. Esto porque los outlets comercializan excedentes de inventarios de productos que ya estuvieron en las tiendas de línea.

