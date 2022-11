¿Por qué es Países Bajos y ya no más Holanda? La historia del “cambio de nombre” del país europeo (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. La Naranja Mecánica, selección de gran tradición en los Mundiales y que ha estado tantas veces cerca de la gloria, pero sin el anhelado final alzando la Copa. Sin embargo, siempre está a la vanguardia y la última vez que disputó la final de un Mundial, fue en la recordada batalla en Johannesburgo en la que cedió 1-0 frente a España.

Para aquel entonces aún era conocida mundialmente como Holanda; y de hecho, años después continuaba siendo referida así. Sin embargo, a partir de 2019 desde la nación europea, surgió una campaña para que fuera reconocida como Países Bajos, nombre que siempre tuvo, pero que pocos reconocían. Desde entonces, ante el mundo, pasaron a denominarse como se conocen hoy en día.

¿Por qué se llama Países Bajos y no Holanda?

En realidad no es que Holanda no exista. De hecho, sí; pero es una provincia ubicada en el occidente del país. Ésta se encuentra dividida en dos partes: Holanda del Norte y Holanda del Sur. Sin embargo, no es la única, pues hay otras 10 que incluyen a las islas del Caribe Aruba, Curazao y Sint Marteen.

Fue en el siglo XIX cuando surgió el reino de Países Bajos, que le dio su nombre en la actualidad.

Además, su traducción al inglés es Netherlands, que proviene del holandés “Neder-landen” que significa “tierras bajas”, haciendo alusión a su posición geográfica, puesto que su altura con respecto al nivel del mar es similar, e incluso está por debajo en algunas áreas.

Países Bajos en Qatar

La selección actualmente es dirigida por Louis Van Gaal y forman parte del Grupo A junto a Ecuador, Senegal y los anfitriones. Desde 2014 no asistían a este evento, puesto que no estuvieron en Rusia; y en aquella edición de Brasil alcanzaron las semifinales, antes de ser eliminados por Argentina.

