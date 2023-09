¿Por qué el 29 de septiembre es declarado el Día de Shakira? (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. En días pasados la iniciativa #ShakiraMereceUnDía, llevada a cabo principalmente en Colombia, capturó el corazón de sus fans no solo en dicho país, sino a lo largo de América Latina.

México es el país en el que más se escucha la música de Shakira a nivel global y, tan solo en los últimos 12 meses, los streams de sus canciones incrementaron 148% a nivel local. Esto provocó que los fans mexicanos de la icónica artista colombiana se unieran a la conversación, a través del hashtag, y compartieran las principales razones por las que Shakira merece un día.

Es por eso, que Spotify decidió rendir un homenaje a Shakira como artista, a su gran legado y por supuesto a sus fans, declarando el 29 de septiembre como el #DíaDeShakira. Esa fecha se cumplen 25 años de “Dónde Están Los Ladrones”, uno de sus álbumes más escuchados en la plataforma.

“Cuando escuché sobre el Día de Shakira, ¡mi reacción inicial fue de emoción total! Me hizo sonreír y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo”, mencionó la colombiana en conversación con el blog For The Record de Spotify.

Sin duda, la mujer detrás de “Antología” ha dado innumerables razones para homenajearla y celebrar su legado, no solo en Colombia sino en Latinoamérica y el mundo, ya que así como sus caderas no mienten, las cifras de Spotify tampoco: a la fecha, son más de 157 millones playlists que contienen canciones de la colombiana a nivel global.

“El papel que han jugado mis fans en mi carrera es imposible de cuantificar. Han sabido entenderme mejor que nadie y me han llevado hasta donde estoy hoy con su apoyo inquebrantable”, declaró Shakira para el blog For The Record de Spotify.

“Un momento notable en mi carrera desde que debuté mundialmente con ‘Dónde Están Los Ladrones’ es haber cantado en 3 copas del mundo, haber participado en un Super Bowl y haber debutado en el Top 10 de Billboard después de más de 30 años”.

Solo para mencionar algunos hitos recientes, “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ y “TQG” alcanzaron la primera posición en el Top Global en Spotify, mismos temas que han logrado la mayor cantidad de reproducciones en Latinoamérica durante el último año. En el caso de México, estas canciones junto a “Monotonía”, “Te Felicito” y “Acróstico” han sido las más sonadas de la artista durante los últimos 12 meses.

Shakira, embajadora EQUAL global en septiembre 2023

Por años, Shakira ha sido un ícono de la música latina en el mundo, inspirando a incontables artistas femeninas a alzar su voz y alcanzar sus metas en la industria. En reconocimiento a su dedicación, Spotify la ha nombrado embajadora global de su programa EQUAL para septiembre. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la igualdad de género en la industria musical, enalteciendo el talento y el esfuerzo de las artistas tanto dentro como fuera de la plataforma.

A la fecha, la plataforma ha agregado a más de cinco mil mujeres artistas a las playlists de EQUAL y ha apoyado a más de 800 embajadoras en sus países de origen y en otros mercados potenciales. “Este es un reconocimiento más para la artista, mujer y líder que ha aportado infinidad de lecciones a lo largo de su carrera y vida. Para nosotros como Spotify, un fan más de Shakira, es un orgullo celebrarla”, concluye Manuela Echeverry, Líder de Relaciones con artistas y sellos discográficos para Spotify en la región Andina.

En conversación para For The Record de Spotify, Shakira habló sobre el papel de la mujer en la industria, mencionando: “me gustaría que hubiera más mujeres productoras e ingenieras en la industria musical” y ofreciendo un consejo a las representantes del género al invitarlas a que “no dejen que nadie les defina lo que significa ser mujer. Son libres de expresarlo como quieran”.

Shakira también comentó lo importante que es para ella representar a las artistas colombianas en la escena internacional: “cuando pienso en mi identidad como mujer artista colombiana, me siento orgullosa de poder representar a las mujeres de mi país en un entorno tan dominado por los hombres como era la industria musical cuando yo empecé”.

