¿Por qué a los perros les gusta dormir con sus dueños? estas 3 razones te sorprenderán (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. Los perritos siempre buscan la manera de hacerle saber a sus amos cuánto los quieren y esto lo demuestran de diferentes formas, una de ellas es cuando duermes, durante este periodo, los peluditos siempre buscan acurrucarse junto a sus dueños y por más que ellos hagan por bajarlos de la cama en cualquier momento volverán a echarse en tu regazo, pero además de hacerlo para demostrarte amor también hay otras importantes razones.

Así como lo hacen los niños con sus padres, cuando quieren dormir junto a ellos para sentirse seguros, del mismo modo ocurre con los lomitos, quienes buscan estar a lado de ellos regularmente por la noche para reforzar ese vínculo de apego y amor que hay entre ambos y si eres de las personas que les gusta tener a sus mascotas en la misma cama, ahora lo querrás más.

Los lomitos siempre buscarán sentirse calientitos | Foto: Pixabay

3 razones por las que a los perros les gusta dormirse en la cama con sus dueños

1. Son animales de manada

Los perros por instinto son animales de manada, les gusta estar acompañados, dormir en grupo es ideal para ellos. Cuando hay más peluditos en el mismo hogar, es común verlos dormir juntos e incluso encimados en el mismo espacio, así que es totalmente normal que tu can sienta esa compañía cuando está junto a ti en tu cama.

2. Les gusta sentirse calientitos

Los lomitos siempre están en la búsqueda de lugares calientes y sabe que en la cama junto a su amo pasará una cálida noche. A lo largo del día, buscará una temperatura agradable y si no está tumbado en el sol, lo más probable es que esté junto a ti para sentirse calientito.

A tu lado se sentirá seguro | Foto: Pixabay

3. Quieren protegerte

Los perritos saben que al dormir puede ser un momento vulnerable, tanto para ellos como para sus dueños. Por instinto, ellos sienten que al pasar la noche otros animales pueden aprovechar para atacarlos, por eso prefieren estar junto a ti, para protegerte y estar alerta ante cualquier situación, mientras su amo sueña.

Es importante tener en correcta higiene al perrito | Foto: Pixabay

Si tu mascota es de los que precisamente le encanta estar en la cama contigo, hay que tener unas consideraciones de salud. La principal es mantener una correcta higiene del animal, es importante revisar que el can no tenga pulgas o garrapatas, a su vez se deben lavar constantemente las franelas o sábanas de la cama para no dar paso a la generación de microorganismos.

ElHeraldo de México

