Por protestar durante la Guelaguetza, guardias sacan a empujones del auditorio a María Elena Ríos (23:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 25 de julio. La saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien sobrevivió a un ataque con ácido en el 2019, protestó en el auditorio durante la presentación vespertina de la Guelaguetza 2022.

Acompañada por su hermana, Ríos Ortiz acusó que fue sacada de forma violenta por personal de seguridad que resguardaban el Palco B del auditorio, palco oficial de los funcionarios estatales e invitados especiales.

En entrevista, la joven detalló que mostró una manta apoyada de su hermana donde se leía “Oaxaca Feminicida”, con el fin de evidenciar a todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidios y sobrevivientes, cómo ella, que todos los días buscan justicia.

“No me permitieron hacer uso de mi libertad de expresión porque policías y la seguridad del gobernador me sacaron a empujones del auditorio, me empujaron hasta las escaleras del Cerro del Fortín”, acusó.

María Elena Ríos, manifestó que el gobernador era también cómplice de su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, ya que no habían contestado la recomendacion de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y no había búsqueda del autor intelectual de la agresión que sufrió con ácido.

Lamentó que la Guelaguetza también sirva para que los indígenas sean “cosificados”, ya que terminando el baile las prioridades de las autoridades son otras.

