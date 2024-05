Por Oaxaca de Juárez la unidad entre gobierno y sociedad es fundamental: Juan Rosas (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo. Para que al municipio capitalino le valla mejor y se impulse un verdadero desarrollo se requiere la unidad y esfuerzos conjuntos entre el gobierno municipal y la sociedad, sostuvo Juan Rosas Herrera, candidato a la presidencia municipal.

Durante encuentros sostenidos con habitantes de las colonias Monte Albán y Unión, el candidato por el partido Mujer indicó que quien llegue a la presidencia municipal tiene tres grandes retos: el tema del agua, los residuos sólidos y la inseguridad, problemáticas latentes y de gran preocupación.

Si bien, añadió, el tema del agua no es una competencia directa del municipio, si es su obligación tomar acciones de prevención y lograr esquemas de captación para reutilizar el agua y otras medidas.

Lo mismo con los residuos sólidos, pues es urgente contar con un predio para tratar los desechos que se están generando y empezar con soluciones reales.

Mientras que en el tema de la inseguridad, señaló que esta no se va a terminar ni contratando más policías ni más vehículos, pero sí con acciones que impliquen mejorar las estrategias de atención y respuesta.

En este sentido, detalló llegando al gobierno municipal volverá a echar andar todos los módulos de policía instalados en las agencias de la capital, los cuales se encuentran abandonados

Es por ello, que pidió el respaldo y el apoyo a la ciudadanía para concretar el proyecto que abandera el partido Mujer, de reciente creación pero con todas las ganas de trabajar en bien de la sociedad.

“Porque solos no vamos a poder, por eso venimos a pedirles el respaldo; no vengo a prometer lo que no puedo cumplir”.

