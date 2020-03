Por método de asamblea de consejeros políticos se elegirá a líder estatal del PRI en Oaxaca (15:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. En sesión extraordinaria, el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) eligió el método para la renovación de la dirigencia estatal para el periodo 2020-2024 por asamblea de consejeros políticos y la renovación de las dirigencias municipales por los cuatro métodos: asamblea de consejeros políticos, consulta a la base, asamblea general, y usos y costumbres.

Los delegados asistentes, aprobaron la emisión de la convocatoria en 10 días hábiles, en donde también se definirán los gastos de campaña aprobados por el Ieepco.

Entre los consejeros políticos asistentes, destacó la presencia de Jorge Franco Vargas, quien regresó al partido como consejero político luego de su salida como secretario general de gobierno en la administración del ex gobernador, Ulises Ruiz Ortíz y quien apoyó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del consejo político estatal, Jorge González Ilescas, sostuvo ante todos los priistas que tocaba dar el siguiente paso y no permitir que el partido se les escape de las manos.

“Los priístas recuperaron 12 de las 13 agencias municipales, en Juchitán ganamos un lugar donde históricamente no habíamos ganado, he asumido este enorme reto y espero haber cumplido, no dejo un PRI disperso, dejamos un partido fuerte y unido con la recuperación de espacios”, aseguró.

Expuso que contaban con un padrón actualizado de casi 90 mil militantes de verdad y debidamente notificados.

Puntualizó que el consejo político nacional emitirá la convocatoria para en abril tener la elección y toma de protesta del nuevo dirigente estatal.

