Por los Estados y en varios estados: Daniel Molina (21:06 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de mayo.

Estado de México y su horizonte.

En el Estado de México, todo se prepara para el famoso día “D”, como lo llaman los especialistas en campañas y elecciones. Alejandra del Moral, sin lugar a dudas ha sacado oficio político para posicionarse en campaña y tratar de retener la gubernatura.

Por el otro lado, la ola de MORENA con la maestra Delfina Gómez, sigue con ventaja en las encuestas, con una diferencia con mayor posibilidad del triunfo.

La realidad y como también lo mencionan los especialistas, es que la campaña es totalmente diferente a la elección. Se podrá ganar la campaña, pero el día de la votación es otra cosa.

Así, que la corona priista se encuentra como moneda en el aire y, la posibilidad de tener un cambio histórico en su próxima administración, esta en la elección mexiquense.

No llueve en San Luis Potosí.

La preocupación aumenta por la falta de agua esta temporada de calor y la falta de lluvia sigue en el estado. En este momento, ya existen municipios que padecen de sequía extrema y, otros en moderada. Por otro lado, el apoyo de la Comisión Nacional de Agua, sigue sumando esfuerzo, pero no se sabe si podrán con el embate de la naturaleza.

Los días avanzan y las presas no se recuperan y las reservas se agotan. Esperemos que el destino para estos municipios en sequía no llegue a más y, de verdad, que los gobiernos en todos sus niveles actúen.

Chiapas y su belleza natural.

No cabe duda que el estado que saltó al mundo con el movimiento zapatista de los años noventas, no es el mismo de aquella década. El estado floreció, se reconoció ampliamente su cultura y no se diga, su riqueza natural.

Hoy es un estado más próspero que en aquellos tiempos, actualmente gobernado por MORENA, con una clara política social y, al parecer continuará así en los siguientes gobiernos.

Un reto para esta administración estatal, es la agenda migratoria. Recuerde que el estado de Chiapas tiene un flujo importante de gente por su frontera con el sur del continente. Esto obliga a tener atención especial en el tema de migración. Y si le suma, que es parte de la agenda del presidente, ahí le cuento.

Quintana Roo y nuevo gobierno.

Sin lugar a dudas, el cambio en la política de gobierno de un estado no es fácil cuando va de un color a otro, como es el caso de Quintana Roo.

Este estado que vive netamente de su turismo, tiene como prioridad la seguridad, tanto de sus habitantes, como de los visitantes. Así que los famosos C5, que son los centros de operación de seguridad del gobierno, deben de estar en perfectas condiciones, pero luego se heredan vicios de gobiernos anteriores y hay que trabajar a marchas forzadas.

Zacatecas, ya no es noticia de inseguridad.

La percepción de la inseguridad en el estado de Zacatecas sigue creciendo. Y ojalá todo quedará en percepción, pero en realidad se ha convertido en uno de los estados de mayor desaparición de personas. Regularmente, los eventos de gobierno se convierten en demandas de familiares que no saben de sus seres queridos.

Nuevamente cambios en su secretaria de Seguridad, así que esperemos resultados por el bien de los zacatecanos.

Ciudad de México, la más grande y poblada.

Vivir en la ciudad de México, es para algunos como vivir en muchos lados. La diversidad de las personas, su movilidad, pero, sobre todo, la forma de pensar de sus habitantes es totalmente particular. Va desde colonias de muy bajos recursos, hasta las zonas residenciales con acceso a otro estilo de vida que no lo crees.

Así es vivir en la ciudad de México, para muchos es sobrevivir de acuerdo a su estilo de vida.

Por: Daniel Molina @DanMSocial

