Por la pandemia, quien no use cubrebocas no podrá votar (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de abril. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) junto al Instituto Nacional Electoral (INE) realizaron un simulacro de votación para mostrar los protocolos sanitarios necesarios para que los ciudadanos emitan su voto el próximo 6 de junio. El protocolo sanitario ante la pandemia de la Covid-19 que se aplicará en la próxima jornada electoral obliga a los ciudadanos a usar cubrebocas al momento de ingresar a las casillas para votar y quien se reúse a seguir el requisito, no podrá emitir su voto. El simulacro tiene como fin que la ciudadanía se familiarice con los nuevos procedimientos para evitar contagios del virus de la pandemia, aseguró el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la comisión de Capacitación y Organización Electoral. “Estas son las estrategias que el INE ha pensado y repensado, luego de que en las elecciones de Hidalgo y Coahuila tuvimos la experiencia que nos ayudó a evitar contagios. Las medidas que hoy veremos serán las implementadas, pero si en los próximos días vemos algún detalle del detalle lo estaremos afinando”. Por otro lado, Mario Velázquez Miranda, presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), aseguró que estos protocolos ya fueron aprobados por el órgano electoral y se aplicarán en coordinación con las instancias gubernamentales encargadas de la pandemia para que la protección de la salud de la ciudadanía vaya de la mano de la legitimidad de las elecciones. “Hay determinaciones en el propio protocolo, está previsto que aquella persona que llegue sin un cubrebocas se le va a proporcionar uno, pero si se niega a usarlo sí se le delimitará el ejercicio del voto, puede el presidente o la presidenta de la casilla determinar y solicitar el uso de la fuerza pública, en éste como en otro sentido que llegue a estar vulnerando el sufragio efectivo, son las medidas que se establecieron en el protocolo que tendrá lugar el próximo 6 de junio”. Indicaron que, al momento de estar en las casillas, solo puede haber dos perdonas en el espacio destinado para ejercer el voto. Sobre la lentitud que podría generar esta disposición, aseguró que “el tránsito que se ha hecho y la logística que se ha previsto está encaminada primero a garantizar la salud de las personas y desde luego es probable que se haga un poco más de fila, pero el flujo mismo que se ha previsto está considerado para efecto de no generar largas y largas filas que generen una espera importante, todo estará en razón del número de personas que acudan a votar”. Agregó que en las mesas de votación habrá disponible gel antibacterial, desinfectante en aerosol y toallas desinfectantes. Además, las casillas no tendrán cortinas y las y los funcionarios de casilla también respetarán la sana distancia. Asimismo, las autoridades electorales recomendaron que cada ciudadano lleve su propio bolígrafo para marcar la boleta electoral. Ejecentral Política Principal

