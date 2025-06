“Por interés de la justicia”, aplazan 60 días audiencia de “El Mayo” Zambada (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de junio. “Por interés de la justicia” la audiencia de “El Mayo” Zambada pactada para este lunes, fue aplazada 60 días; su defensa busca evitar la pena de muerte.

Este miércoles se difundió en estados de EU la solicitud de ambas partes para solicitar el plazo, en el cual se mantendrá la negociación de que la pena capital salga de la mesa.

“Como sabe el Tribunal, las partes han intercambiado ciertos materiales de descubrimiento y discutido la posibilidad de una resolución antes del juicio, lo cual ha ocurrido durante la tramitación del proceso de la pena capital y la evaluación del gobierno sobre la probabilidad y el alcance de los procedimientos de conformidad con la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (“CIPA”). El gobierno ha determinado que los procedimientos de la CIPA son probables, aunque su determinación del alcance de dichos procedimientos sigue en curso, y las partes aún esperan la conclusión de la determinación de la pena capital”, se lee en el documento.

Audiencia

El 1 de abril se dió a conocer que la audiencia pactada para el 22 de ese mes se aplazaba al 16 de junio debido a que el histórico capo buscaba un acuerdo con la Fiscalía de EU.

Lo anterior, según una solicitud presentada por su defensa y la Fiscalía al juez Brian Cogan -quien condenó a Genaro García Luna y “El Chapo” Guzmán-, en la que se establece que ambas partes “continúan discutiendo la posibilidad de una resolución antes del juicio”.

Según los registros judiciales de Estados Unidos, la petición de las partes a Cogan se ingresó ese día.

El 15 de enero tuvo lugar la tercera audiencia del histórico fundador del Cártel de Sinaloa, en la que se determinó que será defendido por Frank Pérez, abogado de su hijo “El Vicentillo”, que la cuarta audiencia sería el 22 de abril.

Ese día, Zambada García compareció ante el juez Cogan para dirimir el posible conflicto de intereses relativo a que Frank Pérez, también representante legal de su hijo, Vicente Zambada Niebla.

La carta de “El Mayo”Zambada

Mediante una carta que leyó en la Corte del Distritto Este de Nueva York, rechazó su derecho a que un abogado sin conflicto de intereses lo defendiera.

“Entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente, en el caso presentado en EU (…) no quiero tener un abogado diferente, quiero que Frank Pérez me represente”, leyó el capo.

La decisión del compadre de “El Chapo” Guzmán la aceptó el juez Brian Cogan. Con lo anterior, el narcotraficante renunció a varios derechos durante el proceso.

Entre las limitantes de su decisión está que Pérez no podrá dar información confidencial sobre “El Vicentillo” que favocería a su padre. De ser culpable, el defensor no podrá desestimar el testimonio del padre contra el hijo.

Negociación con la Fiscalía de Estados Unidos

Por otro lado, la Fiscalía de EU negocia con “El Mayo” un acuerdo de culpabilidad, o que sea un juicio rápido. Zambada García mantuvo su declaración de “no culpable”.

“El Mayo” apareció junto a Joaquín Guzmán López, uno de “Los Chapitos” el 25 de julio procedente de Culiacán, Sinaloa, para que elementos del Departamento de Justicia de EU lo detuvieran.

En dicha operación, según lo han dicho por separado los gobiernos estadounidenses, no participaron elementos de las fuerzas de seguridad mexicanas ni personal de agencias.

Tras su aseguramiento, Ismael “El Mayo” Zambada difundió una carta en la que acusa su secuestro por el hijo de “El Chapo” Guzmán, luego de que lo convocaron para mediar en una reunión entre el gobernador de Sinaloa; Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad local, Héctor Melesio Cuén, a quien asesinaron ese día.

