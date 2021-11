Por incumplimiento de Sinfra, vecinos de Candiani bloquean avenida Símbolos Patrios (10:05 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Vecinos de Candiani, bloquearon el paso sobre la avenida Símbolos Patrios, antes de llegar a la avenida Universidad.

El agente de Candiani, Misael Zárate, señaló que desde el mes de septiembre los vecinos de esta agencia esperan la ejecución de una obra de pavimentación sobre la calle Mártires de Tacubaya, ya que esta ha servido de desfogue para los diarios bloqueos que se registran en la capital oaxaqueña.

Dijo que a pesar de cumplir con todos los lineamientos, la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra) se ha negado a realizarla, dando largas para comenzar los trabajos.

Comentó que también han solicitado el cambio del drenaje sanitario sobre la calle de Símbolos Patrios que ya está colapsado.

“Sinfra nos pidió antier que habláramos con ellos para ofrecernos una respuesta, pero al llegar a la reunión no nos atendieron, ayer me llamó el secretario pero hoy ya no contestó, parece una burla de los funcionarios a nuestra comunidad, que ya está inconforme con esta situación”.

Puntualizó que por la falta de atención, los vecinos decidieron bloquear hasta recibir respuestas a sus demandas por parte de Sinfra.

