Por «Huracán Nora» 4 estados posponen inicio de clases (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Debido a los efectos del paso del huracán Nora al menos tres estados: Baja California, Colima y Sinaloa han informado que pospondrán el regreso a clases presenciales. A unas horas del inicio del ciclo escolar 2021-2022 en educación básica del país.

El Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California tomó la decisión de posponerlas hasta el 13 de septiembre a fin de no poner en riesgo a la comunidad educativa. El resto de las entidades también notificaron la decisión, no obstante, no establecieron una fecha.

En el caso de Ciudad de México, las autoridades informaron que el regreso será generalizado. Los estados que regresarán de manera presencial y escalonada son: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo león, Tamaulipas, Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Morelos, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Hidalgo, San Luis potosí, Puebla, Nayarit y Quintana roo.

Los estados en las que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) ha advertido que bloqueará el reinicio de clases son: Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.

