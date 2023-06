Por Guardia Nacional, AMLO admite haber presionado a Corte (10:00 h)

“Uno por uno, no saben lo que me costó porque ya venían actuando mal y habían demostrado ser chuecos, pero esto vale, que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene, y hablé con los cinco. Pues con dos no pude”.

Afirmó que cabildeó con los ministros dada la relevancia del asunto, pues según dijo, sólo con el mandato militar se garantiza que la Guardía Nacional no se “eche a perder” como la extinta Policía Federal.

Tras lo cual llamó “hipócritas” a los ministros que le dijeron que, afirmó, votaron contra mantener a la Guardia Nacional bajo la tutela del Ejército.

Por otro lado, López Obrador aprovechó los señalamientos en contra de los ministros para criticar también el desempeño del Consejo de la Judicatura Federal, el cual dijo que no “ha servido para nada”.

El Presidente ha mantenido una serie de ataques contra la Corte desde hace varios meses, no solo por el tema de la Guardia Nacional, sino también por el del Plan B electoral.

SCJN rechaza amparo

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar que pretendía otorgar un amparo a Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal y recluido en el penal del Altiplano.

Las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, así como Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán, votaron en contra de la propuesta que pretendía beneficiar a Cárdenas Fuentes con la cancelación del pago de más de 300 millones de pesos en impuestos.

Sin entrar en la discusión del fondo de ese asunto, los ministros rechazaron otorgar el amparo, radicado en el expediente 3901/2021 y el caso fue returnado a la ministra Loretta Ortiz.

Por la mañana, antes de la sesión, el presidente López Obrador exhibió en su Mañanera el proyecto del ministro.

“Hacer un llamado a los ministros de la Corte, porque hoy van a resolver sobre un tema fiscal, que si no lo revisan a fondo, y resuelven por influyentismo por consigna, van a dañar a la Hacienda Pública”, dijo.

24 Horas