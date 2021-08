Por falta de apoyos, agarran a huevazos a titular de Sedapa; suspenden comparecencia por falta de quórum (15:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Ganaderos de la Unión de la Verde Antequera, protestaron en el Congreso Local, para exigir la destitución del secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) Gabriel Navarro Cué, quien comparecería hoy ante la 64 legislatura.

Los inconformes, acusaron que el funcionario de ninguna manera ha apoyado al campo oaxaqueño, bajo el argumento de que no cuenta con suficientes recursos.

Dijeron que le han solicitado apoyo para comprar maíz y fertilizantes, pero solo les responde que no cuenta con subsidio.

Lamentaron que Gabriel Navarro Cué solo les responda que esta dependencia maneja un recurso de 240 millones de pesos, de los cuales, 200 millones se pagan en salarios.

Indicaron que en lugar de sostener a una dependencia que no sirve para nada, deberían de cerrarla y ocupar el pago de los salarios en verdaderos apoyos para el campo.

El titular de Sedapa, Navarro Cué, se acercó a la reja de acceso a la Cámara de Diputados para tratar de dialogar con los inconformes, sin embargo, fue recibido a huevazos.

Tras el hecho el funcionario, dijo a la prensa “No pasa nada, es parte del… nada más que quede claro, que bueno que ustedes me acompañaron, para que vean que atención si hay, pero así no son las cosas, pero bueno, no pasa nada”.

Señor, ¿reprocha esta actitud?, “claro toda manifestación de violencia es reprochable, y más cuando ha habido atención, sino hubiera atención se entiende, yo voy a seguir haciendo mi trabajo”, señaló al retirarse del recinto legislativo.

Señalan que la agresión pudo haber sido de parte de un grupo de porros que se encontraban infiltrados en la protesta de los ganaderos.

Cabe mencionar que las comparecencias de los secretarios de las Infraestructuras (Sinfra) y de Sedapa, fueron suspendidas ante la falta de quórum por parte de los legisladores locales.

