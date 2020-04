Por dudas no resueltas, regidor se opone a obra de Huajuapan (23:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oaxaca, 29 de abril. Una obra que rebasa la inversión de 9 millones de pesos, provocó una manifestación ciudadana el sábado pasado. Un regidor manifiesta al respecto por qué votó el contra de la propuesta presentada por la comisión de infraestructuras del ayuntamiento.

Víctor Manuel García Nájera, regidor de Medio ambiente y gestión social de Huajuapan, dio a conocer que el 18 de marzo pasado, se llevó a cabo la sesión de cabildo, la obra iniciaría casi de inmediato, tal vez una semana después.

“La verdad tuve muchas dudas lo cual manifesté con mis compañeros concejales y la presidenta municipal porque es un recurso bastante importante, esas dudas no fueron resueltas, así que no estoy de acuerdo dicha obra”, mencionó el único concejal que votó en contra de la propuesta.

En primer lugar, no hay una justificación clara en el cuerpo del dictamen, explicó, se está llevando un recurso importante hasta donde se encuentra el Lienzo Charro (la obra está a un costado, en la colonia Las Palmas, a orilla del municipio).

Destacó que, “además de que todavía no se había hecho el Plan Anual de Obra, hay muchas necesidades en Huajuapan, las cuales son prioritarias de atender, más aún cuando nos encontramos en contingencia por el Covid-19, donde tenemos que invertir en el caso del agua potable, drenaje, electrificación, en apoyar en el ámbito de salud”.

También solicitó los expedientes, conocer las empresas que realizarían estas obras, los montos de cada una de ellas y si la obra obedecía a la petición de alguna de las colonias o agencias de Huajuapan.

“No se me proporcionó la información en ese momento, por lo que una vez sometido a votación, mi voto fue en contra, vamos a estar pendientes porque como regidores tenemos la obligación de actuar con transparencia y como lo marca la ley”, detalló.

Aclaró que no se trata de llevar la contraria al resto del cabildo sin un sustento, pero sí de ser una oposición responsable y que las obras se hagan para bien de Huajuapan y se cumpla con los requisitos necesarios, “cuando ha habido cosas positivas lo he apoyado y reconocido, he votado a favor, pero en este caso, hay muchas dudas que no han sido aclaradas”, concluyó.

Cabe destacar que el sábado 25 de abril, en el lugar donde ya se realizan estos trabajos, hubo una protesta ciudadana; alrededor de 70 pobladores acusaron opacidad, conflicto de intereses, exigieron una consulta a la población, rendición de cuentas, pues ni a través de la Unidad de Transparencia se ha informado al respecto.

Compartir