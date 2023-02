Por diversas anomalías, exigen al TEEO anulación de elección de San Agustín Loxicha (09:35 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. Integrantes de la planilla Verde encabezada por Óscar Valencia García, demandaron la anulación de la elección a la presidencia municipal de San Agustín Loxicha por diversas anomalías en la jornada electoral.

El ex aspirante municipal acusó que los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEEO) de haber validado el triunfo de la supuesta planilla triunfadora quien con artimañas impidió que más de 600 ciudadanos pudieran votar a favor de la planilla verde.

Valencia García, manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron ante el TEEO, no fueron considerados por los Magistrados y dieron el gane a un presidente ilegítimo para el pueblo de San Agustín Loxicha.

Señaló que hasta el momento han sido respetuosos de la ley, que no han caído en provocaciones y no han alentado la ingobernabilidad, sin embargo, “eso no quiere decir que hemos aceptado las aberraciones legales cometidas por los corruptos del IEEPCO al momento de validar la elección”.

Hicieron un llamado atento y respetuoso a los magistrados del TEEO que no confirmen las aberraciones e incongruencias legales cometidas por los consejeros del IEEPCO, ya que dijeron, la paz social y gobernabilidad en San Agustín Loxicha penden de un hilo si no se imparte una justicia electoral que restituya los derechos violados y si las autoridades estatales sigue solapando a la mafia que se ha apoderado de los recursos públicos municipales sin beneficio para el pueblo.