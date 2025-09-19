Por desmanes de ayer, Facultad de Derecho de la UABJO suspendió clases hoy viernes (09:15 h)

2025/09/19  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. Luego de los desmanes que presuntos porros realizaron ayer en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO en donde resultó una persona lesionada y ante la falta de garantías de seguridad para el alumnado la dirección de la misma acordó suspender las clases este viernes.

A través de un comunicado se informó a toda la comunidad estudiantil, planta docente y administrativa, “se suspenden las actividades académico-administrativas el día de mañana 19 de septiembre, hasta en tanto la Administración Central y las autoridades competentes garanticen la seguridad de nuestra Comunidad Universitaria, señala el documento.

Esto derivado del ingreso violento de personas armadas a las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Universitario extensión C.U. con resultado de una persona lesionada por arma blanca.

Las autoridades pidieron a los alumnos y docentes estar pendientes a los comunicados oficiales.

