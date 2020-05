Por Covid-19, Oaxaca sin Guelaguetza 2020: Murat (15:20 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 4 de mayo. Por la contingencia del coronavirus Covis-19 que afecta al mundo y al país, en la entidad oaxaqueña podría ser cancelada la Guelaguetza 2020, misma que se efectuaría los lunes 20 y 27 de julio, informó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

El Mandatario estatal, en una entrevista de radio señaló que no había condiciones para realizar actos masivos en el corto plazo no sólo en Oaxaca sino en todo el mundo, por ello no sería posible efectuar el encuentro racial que data desde 1932.

Murat Hinojosa mencionó que sería fatal hacer este evento, porque podría generar brotes del contagio del coronavirus Covid-19.

El Mandatario puso como ejemplo, el encuentro masivo en Italia durante un juego de la Champions los asistentes y seguidores de este partido al regresar a sus lugares de origen contagiaron a cientos de personas que aún todavía siguen enfrentando.

Al ser un evento de corte internacional, la Guelaguetza en donde no solamente estarían los oaxaqueños sino con la presencia de personas de otras naciones, podría darse el mismo caso, por lo que se está evaluando porque al no tener una vacuna ni capacidad de hacer pruebas rápidas no se puede realizar actos masivos, dijo.

Sin embargo, Murat Hinojosa, señaló que su gobierno tiene un plan de reactivación económica para sobrevivir durante esta contingencia, un apoyo de 15 mil pesos a pequeñas empresas para mantener el empleo y la segunda una vez que se levante la cuarentena reactivar la economía del estado.

Hasta el corte de ayer, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que en el corte epidemiológico de este domingo 3 de mayo, se han identificado tres nuevas personas portadoras del COVID-19, con esta cifra los casos acumulados llegan a los 166 positivos en el territorio oaxaqueño.

En este sentido, el titular de los SSO, Donato Casas Escamilla detalló que de acuerdo al Sistema Federal de Vigilancia Epidemiológica, en cuanto a las defunciones a la fecha se han contabilizado 23 personas que perdieron la vida a causa del nuevo coronavirus.

Indicó que se han realizado 865 pruebas a pacientes con síntomas respiratorios, de las cuales el número de negativos alcanzó los 662 análisis y 77 en investigación, estos últimos en espera de resultados por laboratorio. Del total de confirmados, al momento se tienen 96 personas que se han recuperado del padecimiento viral.

