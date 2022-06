Por Agatha no se instalarán 34 casillas en Oaxaca: INE (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de junio. El vocal ejecutivo de la la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) Edgar Humberto Arias, informó que debido a las condiciones que dejó a su paso el huracán Agatha por Oaxaca, no se instalarán un total de 34 casillas, 27 del distrito de Juchitán de Zaragoza, 7 en San Dionisio del Mar 7, 17 en San Mateo del Mar y 3 en Álvaro Obregón, además de 6 casillas del distrito de Tlaxiaco, 6 de Magdalena Peñasco y 1 del distrito de Ixtlán de Juárez que corresponde a San San Melchor Betaza.

En conferencia de prensa, exigió a las autoridades estatales y federales atender los tres bloqueos carreteros graves en la entidad, que representan focos rojos y que hasta el momento no han sido atendidos.

“Estamos encontrando que muchas comunidades siguen sin recibir la atención por parte del gobierno, por lo que extiendo un llamado a las instancias de gobierno para que atiendan a las localidades que claman ayuda, porque si siguen estas condiciones no podrá realizarse está elección”, demandó.

“Estamos haciendo hasta lo imposible por terminar de entregar la paquetería, los presidentes de casillas ubicaron los domicilios que habían sido seleccionados y en donde ya no hay condiciones para que se instalen las casillas”.

Dijo que algunas de las localidades afectadas son Tonameca, Pluma Hidalgo, y los Loxichas, que representan muchas casillas y mucha población.

Lamentó que los últimos días se hayan multiplicado los conflictos en las comunidades con bloqueos carreteros como en San Juan Mazatlán, donde estuvo retenido un consejero electoral que después de tres días fue liberado.

“El gobierno del estado solo dice que haya comprensión porque es muy difícil acordar con gente tan intransigente, pero necesitamos una autoridad que esté a la altura de las aspiraciones democráticas que la población, porque son funcionarios y deben de asumir su responsabilidad”, señaló.

Expuso que si el gobierno estatal no podía atender los bloqueos, también están las instancias federales, “por eso estamos pidiendo la presencia de cuerpos de seguridad que no significa violación a los derechos humanos, porque de no haber esto el 5 de junio vamos a tener que reportar la imposibilidad de instalar las casillas electorales”.

Resaltó que para este proceso electoral ordinario, existe una lista nominal de 3 millones 8 mil 790, y un padrón electoral de 3 millones 12 mil 463.

Puntualizó que se espera instalar un total de 5 mil 740 casillas, 2501 básicas, 2 mil 218 contiguas, 967 extraordinarias y 54 especiales, además de que se recibieron 4 mil 215 solicitudes de votos en el extranjero.

Sarai Jiménez