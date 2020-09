Ponen en riesgo la salud de oaxaqueños con la caravana de autos deportivos Bash Road Tour 2020 (16:45 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. La caravana de autos deportivos Bash Road Tour MX, autorizada por el gobierno oaxaqueño, generó un gran descontrol a su paso por el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, la gente se olvidó por algunos momentos de las recomendaciones sanitarias para evitar la Covid-19 y se aglomeraron para tratar de conseguir las fotos del recuerdo con los llamativos autos de lujo, a pesar de que la entidad se encuentra en semáforo naranja.

Familias enteras, curiosos y algunos turistas no perdieron la oportunidad de observar la llegada de la edición número 7 del Bash Road Tour, poniendo en riesgo su salud, debido a que mucha gente no portaba cubrebocas y qué decir de la sana distancia la cual no fue respetada debido a la curiosidad de los asistentes por ob

servar los autos internacionales.

De acuerdo al comunicado técnico emitido el 23 de septiembre por los Servicios de Salud de Oaxaca, se cuenta con 15, 930 casos confirmados de Covid-19, con una cifra de 23,735 casos notificados y 1412 defunciones. Cifras que al parecer no influyeron mucho en la ciudadanía oaxaqueña, ya que su interés por ser parte del evento automovilístico, generó que no respetarán las recomendaciones de salud.

El Andador Turístico Macedonio Alcalá, lució lleno a la altura del Templo de Santo Domingo de Guzmán. Niños, jóvenes y adultos pasearon por dicha calle sin importar la aglomeración de personas, lo cual sin duda podría generar posibles brotes de Covid-19 en las próximas semanas.

El evento automovilístico que inició en el centro de convenciones y exposiciones de Aguascalientes, pasó por el estado de Guanajuato, Puebla y Oaxaca, el destino final de los autos deportivos que suelen ser tan llamativos por los motores y diversas modificaciones, serán las Bahías de Huatulco, donde se espera existan mejores condiciones de regulación sanitaria y no se ponga en riesgo una vez más a la gente que prácticamente se juega la vida por tomarse la selfie del recuerdo con la caravana automovilística.

Compartir