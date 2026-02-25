Ponen a disposición 24 personas detenidas tras hechos registrados en el Congreso del Estado (21:05 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. El Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado informa que, derivado de los hechos registrados en el Congreso del Estado relacionados con la retención de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, fueron aseguradas 24 personas, de las cuales 11 son hombres y 13 mujeres.

Las personas detenidas serán puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará lo procedente conforme a Derecho y en estricto apego al debido proceso. El operativo fue desarrollado bajo protocolos de actuación policial, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas involucradas.

El Gobierno del Estado reitera que cualquier diferencia de carácter político, administrativo o social debe resolverse por las vías institucionales y dentro del marco legal vigente. La confrontación, la retención de personas o cualquier acto que vulnere derechos no contribuyen a la solución de los conflictos.

Se hace un llamado a privilegiar el diálogo, la legalidad y la construcción de acuerdos, evitando acciones que generen violencia o pongan en riesgo la integridad de las personas. La paz y la gobernabilidad se construyen con responsabilidad y respeto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir