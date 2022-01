Política, redes sociales y más: Ricardo Monreal, en entrevista muestra su apertura: Daniel Molina (13:30 h) 

Oaxaca de Juárez, 10 de enero. El día de ayer domingo, vuel Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado a dar nota. Y la nota desde el punto periodistico es la apertura a todos los medios, que en este caso uno de los más “neoliberales” (periódico Reforma), desde el punto de vista del palacio de nacional.

Lo destacado entre otras cosas en dicha entrevista, fue la declaración “Esta sucesión ha provocado la guerra temprana..”, refiriéndose a la elección del 2024.

Así mismo, queda el testimo de expresiones del pensamiento de Ricardo Monreal Ávial y no hay que olvidar.

Ricardo Monreal, no se ve en otro partido contendiendo electoralmente, aunque la historia ha dicho lo contrario, por el momento lo ha afirmado.

Ricardo Monreal, se encuentra sin interlocución directa con líder y fundador de su partido; así, como una gran preferencia hacia una de las posibles opciones para la elección del 2024.

Ricardo Monreal, descarta el radicalismo, con esto afirma existe actualmente tanto en su partido como en el ambiente político. Él tratará de convencer en un sector socialdemocrata, la apuesta está, en que si con este voto le alcanzará para el cargo.

Ricardo Monreal, ha sentido los embates del poder. Esto lo señala por la detención del secretario técnico del senado en el estado de Veracruz. Acción, que al parecer tiene más tintes políticos que legales, una historia que aún no termina.

Así podríamos seguir describiendo puntos claros de esta entrevista. Ya estuvo con Loret, ahora en el Reforma, intensión de sumar es clara que la hay.

Cómo se volará en el Aeropuerto Felipe Ángeles.

En escasos días para comenzar las operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la inquietud de quién volará desde dicho aeropuerto, sigue en las preguntas de la ciudadanía.

La próxima inauguración ha sido programada el día 21 de marzo de este año. En su arranque operará hasta el momento con seis vuelos comerciales, entre los cuales se encuentran aerolineas como Volaris y Viva Airobus. El objetivo principal, de este aeropuerto es desahogar la congestión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Así, que para lograr dicho cometido, el control aereo se vuelve el punto medular del éxito. Coordinar y alinear los vuelos actuales y las rutas nuevas es el comienzo.

Por lo pronto, el inicio será con seis operaciones de carácter civil y, se irán incrementando.

Y no hay que perder de vista, que en un día normal en el AICM se puden tener más de mil operaciones de aterrizaje y despegue, así que veremos cuanto desahoga el AIFA.

Esperemos el próximo 21 de marzo.

