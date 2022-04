Política, redes sociales y más: El domingo día de revocación de mandato: Daniel Molina (07:00 h)

Por: Daniel Molina @DanMSocial

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. En las redes sociales los mensajes principales a primera hora eran, la ubicación de tu casilla para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde que inicio esta propuesta fue de opinión dividida. Por un lado, el empuje mismo del ejecutivo, su partido y seguidores para llevarla a cabo; por otro, partidos opositores, asociaciones ciudadanas y publico en general, han pensado que no tendrá caso llevarla a cabo.

Lo cierto, es que el día domingo se montaron las urnas en todo el país y, el ejercicio democrático se realizó.

Es cierto, que, por ser un ejercicio nuevo, las preguntas circulaban por todos lados. ¿Dónde tengo que votas? ¿Es obligatorio realizar mi voto? ¿Qué pasa sino voto?

Por parte de los que no están de acuerdo con la forma de administrar este gobierno, se menciona que es solo un ejercicio publicitario. El realizar una consulta ciudadana que no tendrá el enfoque que se busca, lo único que aportará será reafirmar el presidente.

Por parte contraria, los creyentes de la participación ciudadana a través de este tipo de ejercicios, aprueban que el pueblo debe tener en todo momento la decisión sobre sus gobernados.

Ahora, independientemente del resultado del ejercicio, si hubo un resultado general para el pueblo. Seguimos siendo un país poco participativo políticamente y no me refiero solo a la asistencia a las urnas. La falta y precisión al conocimiento de lo que se realiza no es muy clara para el votante. Esta responsabilidad recae en todos, autoridades, ciudadanos y en general una educación cívica más eficiente en todos los niveles.

El ejercicio se llevó a cabo, será posiblemente el primer intento de hacer que los ciudadanos se involucren más en sus gobiernos, para ser todos responsables de los resultados que tenemos en el país.

Redes sociales el desfile para la votación de revocación de mandato.

Por obviedad, los participantes activos para la consulta de revocación de mandato, fue todos aquellos pertenecientes al partido oficial.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la junta de coordinación política del senado y líder de la bancada morenista, se presentó a participar con su voto y foto en sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad de México, no podía quedase atrás y exponer su participación que se vuelve impacto en las redes sociales.

Alejandro Armenta, senador por puebla hizo lo propio, además de estar muy activo en redes sociales y medios, pensando tal vez en una reelección en su curul.

Alejandro Encinas, fiel colaborador del presidente también participó, en el primer ejercicio revocatorio y estaría por demás preguntarle cual fue su voto.

Jesús Ramírez Cuevas, también mostró su pulgar pintado, en muestra de su participación.

Así con el hastag #YoYaVote en redes sociales, estos y miles de seguidores del presidente apoyaron su continuidad.

Compartir