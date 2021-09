Política, redes sociales y mas: Doña Olga, estrena cuenta de Instagram: Daniel Molina (10:45 h)

“Estreno cuenta de Instagram.

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. “Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del quehacer legislativo que desempeño al frente de la Mesa Directiva @senadomexicano abrí un nuevo espacio de contacto con el pueblo de México.

“#FelizMartes”, Instagram.com/olga_sanchezcordero “, se lee el pasado 31 de agosto en el twitter @M_OlgaSCordero

Así que ahora la presidenta de la Mesa Directiva del Senado se integra a esta red social para estar más cerca de la ciudadanía. Interesante sería saber de que manera estará más cerca, cuánto tiempo le dedica, cómo filtra los mensajes para seleccionar las respuestas a sus seguidores. Así son las redes sociales cuando se interactúa o, las delegas y que alguien más lo haga.

En alguna ocasión, en las conferencias “mañaneras”, la ex secretaria de Gobernación, mencionó que eso de las redes sociales, le entendían muy bien sus nietos. Agregó, que generacionalmente, no se encuentra inmersa en el tema digital, pero reconoció que es un medio de comunicación importante y de actualidad.

Y mira, que llegó al lugar donde ha crecido de forma importante la comunicación de las redes sociales. La cuenta en twitter @senadomexicano tiene más de seiscientos mil seguidores, Facebook con cerca más de trescientos cincuenta mil likes y un crecimiento cien por ciento orgánico. Esto es, sin ninguna inversión publicitaria, por lo menos reportada en facebook.

En resumen, doña Olga Sánchez Cordero, no solo estreno su cuenta de Instagram la semana pasada. Si no también, presidió la aprobación de la ley de Revocación de Mandato, con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrá someterse a la opinión de los votantes en el año 2022. Después de una larga jornada legislativa, llena de negociaciones entre partidos, se logró no impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Después de casi dieciséis horas de negociaciones, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, del senado, llega a los acuerdos suficientes para avanzar con la Ley de Revocación de Mandato. Así que la operación política de quien para muchos podrá lograr estar en la boleta del 2024, se cuelga otro triunfo para la 4T.

El dato, por el momento (hoy domingo), en Instagram la cuenta olga_sanchezcordero no sigue la cuenta ricardomonreal y viceversa.

Señor político, no engañe en las redes sociales.

Lo llamado “fake news” en las redes sociales sigue creciendo y la comunidad política no es ajena a esto. Esas noticias falsas, información creada para buscar seguidores o destacar en las redes sociales, se ha vuelto cada vez más frecuente en la información digital.

Hay campañas de políticos diciendo amar a los animales, ser veganos y orgánicos, enarbolar causas como el feminismo o la niñez y muchas otras banderas más, sin embargo estás campañas no siempre son sinceras.

No pretenderemos exponer a ningún político o funcionario de estas practicas, pero quienes lo hacen, perfectamente saben que no funcionará.

Nuevamente vuelven a menospreciar en este caso a los usuarios y seguidores que sin lugar a dudas los juzgarán en el preciso momento en que la falsa información sea vencida por la verdad.

Señor político, no se deje enganchar por erróneas estrategias de comunicación, conceptos tecnológicos rebuscados, boots y todo aquello que manchará su imagen, que de por sí hoy no está muy bien vista por la sociedad.

#FelizLunes #Chabelo

Compartir