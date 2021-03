Policías heridos en intento de toma del palacio municipal de Nochixtlán (19:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 30 de marzo. La presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, informó a través de un video que publicó en su red social, que durante el intento de la toma del palacio municipal por un grupo de personas que fueron “contratadas”, resultaron heridos varios policías de esta población.

Indicó que el día 26 de marzo del año en curso interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Nochixtlán, por los actos de agresión verbal y amenazas que sufrió por parte de un ciudadano de este municipio.

Después de presentar la denuncia, agregó que se inicito a las y los nochitecos a través de Facebook y WhatsApp para la toma del palacio municipal.

Abundó que más tarde, personal de Vialidad recibió el reporte de que personas estaban ingresaron al palacio municipal, los cuales, aseguró, fueron contratados específicamente para esta manifestación.

“Recordemos que estas publicaciones, después del conflicto, atentan contra la paz social, el bien común y la estabilidad social del municipio”, recalcó.

Ante ello, reveló que cerca de las 11:00 horas, cuando miembros del ayuntamiento se encontraba en diálogo con las manifestantes, los elementos de seguridad, entre ellos, el comandante de seguridad comenzó a recibir agresiones físicas por los inconformes, “obteniendo diversos golpes, en la nariz. Un elemento recibió una herida en la cabeza a causa de un machete y otros resultaron con diversas heridas”.

El primer concejal recalcó que la violencia es la peor manera para resolver el conflicto, que el diálogo debe ser la mejor solución.

Exhortó a los actores políticos y candidatos a usar su capacidad política en las urnas y no dentro de la sociedad, que provocan en estos tiempos conatos, que no son aceptados.

Victoria Huerta mostró en el video la denuncia que presentó ante la Fiscalía de Nochixtlán, en donde declara lo ocurrido el día viernes 26 de marzo por la noche.

Invitó a los habitantes de Asunción Nochixtlán a no creer en lo que se publica en las redes sociales y tampoco en lo que circula en los grupos de WhatsApp, ya que solo se genera más violencia.

Al respecto, Cleotilde Micela Garcia Garcia, directora de seguridad pública municipal de Asunción Nochixtlán, invitó a la ciudadanía a unirse, a no permitir divisionismo.

“Vemos que muchos sí tienen intereses políticos y no es momento ni la forma. No permitiré o permitiremos mientras nosotros estemos acá, a que vengan a hacer algo en el municipio y les voy a decir por qué. Por qué este municipio no es mío y ni es de la presidenta, es el corazón de todo Nochixtlán”, señaló.

Sentenció que: “Ya basta de agresiones, de falsos testimonios, de que dicen que van a venir a quemar, no lo vamos a permitir y aquí vamos a estar, porque no nos vamos a retirar”.

