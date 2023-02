Policías Estatales paran labores, Jara Cruz pide a Vera que deje de estar haciendo de las suyas (11:35 h)

Y es que desde esta mañana, los estatales acusan malos tratos, falta de pago de bonos y recorte de personal, pensiones, apoyo alimenticio, exigen el retiro de elementos de la Marina e iniciaron un paro de labores e impidieron la salida de patrullas, por lo que exigían atención del gobernador.

Poco antes de terminar su conferencia mañanera de los lunes, el gobernador aseguró, “No se va a retirar a los de la Marina de la Policía Estatal, no se van retirar nadie, quisieran que se fuera el secretario Iván, no se vá, aquí vamos a trabajar, y vamos a escucharlo, pero no vamos a permitir que siga la práctica anterior”.

Jara Cruz, señaló al ex titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de estar detrás de la protesta de los uniformados, por lo que dijo “Si el señor Vera quiere seguir con la corrupción, con el robo, aquí no lo va a tener, con nuestro Gobierno es totalmente diferente”.