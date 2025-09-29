Policía Vial Estatal recupera tres automóviles con reporte de robo en la capital oaxaqueña (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Derivado de los recorridos permanentes de disuasión, vigilancia y prevención de accidentes; la Policía Vial Estatal recuperó tres vehículos con reporte de robo vigente en distintos puntos de la ciudad capital.

El primer aseguramiento se logró tras un reporte emitido por el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que permitió localizar un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, color blanco y sin placas de circulación, en la colonia Los Ángeles, Pueblo Nuevo.

En una segunda acción, derivada de una alerta generada por el arco lector del Registro Público Vehicular (Repuve), elementos de la corporación desplegaron un operativo que culminó con la localización de un Volkswagen tipo Polo, modelo 2019, color rojo, con placas Y25BHG de la Ciudad de México.

Asimismo, mediante un dispositivo de búsqueda activado por otro alertamiento del Repuve, fue asegurado un tercer vehículo, marca Volkswagen, modelo Gol, color azul, con placas MYS315A, que fue hallado sobre la carretera federal 190, a la altura de la colonia Del Maestro.

Los tres vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y los procedimientos legales que determinen su situación jurídica.

