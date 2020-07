Policía Vial Estatal detiene un transporte público por exceso de cupo permitido para evitar contagio de Covid-19 (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de julio. Este día, un elemento de la Policía Vial Estatal de Oaxaca detuvo la unidad del transporte público con número económico A-169 de la empresa Tucdosa, porque el chofer llevaba a bordo sobrecupo de pasajeros del permitido de acuerdo a las disposiciones generales para evitar el contagio de Covid-19.

El uniformado luego de detener la unidad su dirigió a los pasajeros, “Esto no es cuestión de ustedes ni mía, tengo compañeros que están graves por gente irresponsable como ustedes, discúlpenme que se lo diga, pero el señor ya no los va a llevar, el vehículo se va a ir al encierro por no acatar las disposiciones generales y estatales, nada más”.

De forma amable, el elemento de la Policía Vial les solicitó a los pasajeros bajar de la unidad mientras, le decía al conductor que abriera la puerta trasera al tiempo de pedirle que regresara el pasaje a los usuarios, “Disculpe la molestia”, finalizó el uniformado.

De esta manera, uno a uno los pasajeros descendieron de la unidad y aunque la mayoría portaba cubrebocas la unidad sobrepasaba el cupo permitido por las autoridades sanitarias y estatales para evitar el contagio y propagación del coronavirus en Oaxaca.

Esta acción del policía vial, generó diversos comentarios a favor luego de circular el video en las redes sociales.

Hasta el corte del ayer 24 de julio registró 177 casos nuevos en 35 municipios, de los cuales 56 pacientes se dieron en Oaxaca de Juárez, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 28, Santa Cruz Xoxocotlán con 13 registros, por mencionar algunos.

De igual manera, se informó que 10 personas murieron por esta enfermedad, con lo que suman un total de 871 defunciones y 9 mil 514 casos positivos en la entidad.

Por exceso de pasajeros a bordo, la Policía Vial detuvo la unidad A-169 de la empresa TUCDOSA, como una medida para disminuir el contagio y propagación del virus del Covid-19 en #Oaxaca #coronavirus pic.twitter.com/N9WBJXck5J — ADN Sureste (@adn_sureste) July 25, 2020

