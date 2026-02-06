Policía Municipal detiene a persona por el presunto delito de robo (15:00 h)

2026/02/06  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez,  6 de febrero. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal que participa en el operativo “Sellamiento, Cero Tolerancia a la Delincuencia” efectuó la detención de una persona al ser señalada como presunta responsable del delito de robo.

La intervención ocurrió el jueves a las 17:05 horas cuando policía de Oaxaca de Juárez, en coordinación con la Policía Estatal y Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) aplicaban acciones de prevención del delito.

Al circular en la calle Zempoaltépetl y carretera a Donají, una mujer les pidió ayuda y señaló a un sujeto que caminaba a unos metros de ella, como el mismo que había robado una bomba de agua del domicilio de uno de sus vecinos.

Ante ello, abordaron al sujeto, quien cargaba la bomba de agua en la mano derecha, procediendo a asegurarla.

La persona dijo llamarse P. F. L. Z., quien a petición de la parte afectada, quedó a disposición de la Fiscalía estatal para determinar su situación jurídica.

