Policía identifica a sospechoso del tiroteo en Metro de Nueva York (09:00 h)

Agregó que aún no se sabe el motivo del sospechoso para llevar a cabo el tiroteo.

Se detalló que la camioneta U-Haul conectada al tiroteo en el metro de Brooklyn se alquiló el 11 de abril en una tienda U-Haul en Philadelphia.

Los investigadores han identificado al sospechoso del tiroteo en el metro de Brooklyn después de encontrar una tarjeta de crédito en el lugar, según la policía, está “conectada” con el tiroteo, y fue ubicada en Brooklyn.

El hombre que huyó de la escena fue descrito por las autoridades en una conferencia de prensa como un hombre afroamericano con una constitución robusta que vestía un chaleco de construcción verde.

El hombre armado disparó 33 tiros con una Glock 17 que se atascó, lo que evitó más lesiones, dijo la policía.

La policía identificó a Frank R. James, de 62 años, de Philadelphia, como una persona de “interés en el caso”. Dicen que James alquiló una camioneta U-Haul que podría estar relacionada con el tiroteo.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022