Polevnsky va por impugnación; Ramírez Cuéllar por alistar relevo (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de enero. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el Congreso Extraordinario en el que fue destituida como presidenta en funciones y relevada por Alfonso Ramírez Cuéllar por considerarlo ilegal.

A su llegada a una reunión del CEN, a la que acudieron los 12 integrantes cercanos a ella, dijo que también presentarán juicios de protección de los derechos político-electorales los ocho integrantes del organismo que fueron destituidos de su cargo de delegados en funciones de secretario.

“Yo debo interponer una (denuncia) por la falta de respeto al estatuto. Nosotros no vamos a permitir ninguna ilegalidad a ningún nivel del partido y vamos a pedir que se cumpla y se respete el estatuto a todos los niveles. Y obviamente voy a respaldar, a apoyar, a los compañeros, porque no es justo, es insultante lo que les hicieron, no es aceptable y se ve muy mal que hayan hecho una convocatoria plagada de irregularidades en cada uno de los Consejos Estatales”, refirió.

“Ahí (en el congreso) no estuvieron los presidentes del consejo en su mayoría, está impugnado el congreso desde la convocatoria, entonces no hay respaldo de la mayoría y entonces (Ramírez Cuéllar) no es presidente”

Yeidckol Polevnsky

Secretaria general de Morena

Asimismo, destacó que el diputado federal Ramírez Cuéllar no era elegible ,debido a que no presentó su solicitud de licencia al momento de presentarse al congreso morenista.

Consideró que el legislador federal no debió prestarse a la maniobra orquestada por el Consejo Nacional y lo llamó a no convocar reuniones del partido hasta que el TEPJF resuelva sobre las impugnaciones pendientes.

Previamente, en entrevista con La Razón, aseguró que ella es la única presidenta en funciones del partido guinda, y negó que pretenda prorrogarse en el cargo “hasta el infinito”, tal y como lo afirmó este domingo la presidenta del Consejo Nacional Bertha Luján.

“yo no me ocupo de eso (del partido); yo represento a ciudadanos de todos los partidos. No soy jefe de partido, ni jefe de grupo, ni jefe de camarilla. La línea es que no hay línea, que se resuelva de manera democrática”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Tiene toda la razón, al infinito no se puede mantener nadie, ni ella ni yo, porque ella cuenta mi tiempo, pero no cuenta el de ella. Lo que le diría es que existe una prórroga porque el tribunal anuló la elección, y por ese motivo mi cargo continúa en carácter de extraordinario y transitorio: ése no es el infinito”, aseveró.

Sostuvo que el Congreso Nacional en el que fue destituida como presidenta en funciones, fue ilegal, y a Ramírez Cuéllar, quien declaró que tiene el respaldo de la mayoría de los integrantes de Morena, le respondió que ahí “no estuvieron los presidentes del consejo en su mayoría, está impugnado el congreso desde la convocatoria, entonces no hay respaldo de la mayoría y entonces no es presidente; es militante y es mi amigo, si él tiene ganas de participar es bienvenido”.

“Hace meses decidí, motu propio, que no emitiría opinión alguna sobre Morena. Hoy ratifico que no me voy a involucrar y que estoy alejado de la vida partidaria, que no voy a entrometerme y no voy a opinar nada”

Ricardo Monreal

Líder de los senadores de Morena

Acusó que sus opositores tienen un “desconocimiento total de los estatutos”, pues todas las decisiones que tomaron en el congreso “son inválidas. Es muy mortificante para mí lo que hacen, porque a ningún precio han querido aceptar la legalidad de mi cargo”.

Polevnsky recordó que desde que inició el proceso interno y hasta la fecha “no ha habido un solo consejo que les validen, ni uno. Los primeros que mandaban al INE se los rechazó porque los listados ni eran congruentes, luego el de noviembre de los rechazó el tribunal, y éste, pues lo mismo, se los van a rechazar”.

Agregó que, de acuerdo con las funciones de cada organismo, el Consejo Nacional “puede convocar a consejos”, mientras que el Comité Ejecutivo “es quien convoca a los congresos, y el congreso debe estar encabezado por los dos órganos, el Consejo y el CEN, cosa que no se hizo”.

“no estoy participando en el proceso interno de Morena y yo lo único que puedo desear es que haya unidad, unidad y más unidad, eso es todo lo que voy a decir”

Martí Batres

Senador de Morena

Agregó que el Comité Ejecutivo no puede convocar a ningún congreso, porque “estamos impedidos para convocar a un proceso electoral interno, porque la resolución del tribunal nos lo impide”.

Polevnsky reconoció que el Consejo Nacional sí puede hacer remociones de cargos, ”pero debe llevar todo un proceso y justificar las razones; no puede, así nada más porque les caigo mal, revocar; yo soy legalmente la presidenta en funciones porque así lo señala el estatuto”.

El dato: En el Congreso se aprobó que la dirigencia de Ramírez Cuéllar será interina por 4 meses y que deberá reponer el proceso de elección interna.

La línea es que no hay línea, dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó del conflicto interno de Morena, pues aseguró que, pese a haber sido el dirigente de ese partido, hoy tiene licencia y ya no le corresponde hablar sobre el tema, además de que, aseguró, desde la Presidencia ya no hay línea, para intervenir en los asuntos partidarios.

“Eso ya no, yo no me ocupo de eso; yo represento a ciudadanos de todos los partidos. No soy jefe de partido, ni jefe de grupo ni jefe de camarilla. La línea es que no hay línea, que se resuelva de manera democrática”, expuso.

Sin embargo, aclaró que el suyo no es un “silencio cómplice”, y explicó que “antes el Presidente era el jefe político del partido, y él decidía quién iba a dirigir el partido, de dónde surgía el presidente, pero eso ya no, yo no me ocupo de eso”.

Asimismo, aseguró que ahora su papel es representar a todos “los ciudadanos, de todos los partidos, creyentes y no creyentes, del campo y de la ciudad, pobres y ricos”, por lo que afirmó, ya no le compete opinar en cuestiones partidistas.

