Polémica en los cuartos de final de la Liga Mayor “A”, habrá nuevos duelos en las semifinales (20:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 14 de mayo. Nuevamente la polémica envuelve a la Liga Mayor “A” Oaxaca, en esta ocasión después de disputarse la fase de cuartos de final, uno de los equipos que había conseguido su pase dentro de la cancha, fue eliminado en la mesa, por lo que ahora las semifinales quedan de la siguiente forma: Holanda vs Mezcaleros y en la otra llave Transformación Universitaria ante Estudiantes del Sureste.

Por su parte, la Facultad de Cultura Física y Deporte, publicó un comunicado en el cual señala la injusticia de la Liga Amateur Mayor Mayor “A” Oaxaca, recalcando que el equipo de la LED UABJO fue injustamente descalificado a pesar de ir ganando 2-1 en el marcador global. Agregando que la suspensión del partido se justificó por una supuesta falta de garantías, decisión tomada por el cuerpo arbitral.

El representativo de la LED UABJO indicó que no participará más en la liga que favorece intereses particulares. Además protestaron que el equipo de Zimatlán incumplió el reglamento al no alinear a 2 jugadores menores de 21 años, la protesta oficial fue ignorada, no existe evidencia en video de la supuesta agresión que provocó la suspensión, además de que uno de sus jugadores sufrió un esguince grave y solo hubo amonestación para el agresor.

Por tal motivo las semifinales de ida del torneo amateur quedaron de la siguiente manera: en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo el domingo 18 de mayo, el equipo de Transformación Universitaria será anfitrión de los Estudiantes del Sureste, el juego está pactado para disputarse a las 12:00 horas.

En la otra llave, el partido también se llevará a cabo el fin de semana, pero a las 10:00 de la mañana en la unidad deportiva Ignacio Mejía de Zimatlán, el equipo de Holanda FC será anfitrión de los Mezcaleros de Oaxaca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir