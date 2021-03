Poder y dinero: Presidencialismo y obediencia de políticos: Víctor Sánchez Baños (08:00 h)

El Ejecutivo ordena y todos a cumplir

Todo Poderoso, ¿es un señor feudal?

Vergonzosa sumisión de gobernadores

Los hombres, tal como son, se inclinan por naturaleza a ir en pos del dinero o del poder, y del poder porque vale tanto como el dinero.

Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense.

Por Víctor Sánchez Baños

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Firmar un acuerdo para cumplir con la ley, es simplemente kafkiano, aberrante y cínico. Sólo se da en México que los gobernadores, la última instancia regional que controla el 30% del gobierno de las entidades firman el llamado Acuerdo Nacional por la Democracia, a instancias del Presidente de la República.

Se acabaron las formas y la estricta aplicación de la ley. Un Estado de Derecho lleva implícita la aplicación de la ley y esta dicta normas a todos; desde el Presidente de la República, hasta el más humilde de los mexicanos.

El Presidente, respetuosamente, les pide: “…los convoco a ustedes. Concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales; a evitar el ‘acarreo’ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”,

Y, la ley ordena la aplicación de cada uno de esos puntos que menciona en esa convocatoria.

Todo hace indicar que los gobernadores acatan lo ordenado por el Presidente, más que su protesta al tomar los puestos, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Es triste ver que no se acaba el espíritu de sumisión de los políticos mexicanos al poder máximo, que es el Presidente del ejecutivo Federal; no el de la Suprema Corte o del Congreso, el Presidente de la República. El Presidencialismo en su máxima expresión.

Muchas décadas transcurrieron para disminuir el poder feudal del presidente en turno. Muchos querían esa posición para controlar la vida y obra de millones de mexicanos. Esto lo vivieron desde Agustín de Iturbide hasta la Revolución Mexicana y de ahí los caudillos como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes buscaron eternizarse.

Debe ser cautivador usar el dinero del pueblo para caprichos personales; escuchar el “sí señor” a cualquier deseo o idea, incluso descabellada; tener séquitos de miles de personas a su servicio; se recibido con honores por todos lados a los que se presenta; asegurar la vida económica de cuando menos 10 generaciones posteriores.

Desafortunadamente, las escaleras de poder, va de la mano de las del dinero. La sumisión es producto de un sistema político corrompido, viejo e inoperante para una democracia.

Salvador Espinosa Félix, quien fungía como consejero de PROSA en representación de Grupo Financiero Scotiabank y Vicepresidente de Productos Retail de Grupo Financiero Scotiabank, asumirá la dirección general de la empresa Promoción y Operación, PROSA, el switch de transacciones electrónicas de tarjetas bancarias de crédito y débito líder a nivel América. Espinosa Félix tiene amplia experiencia en el Sistema Financiero Mexicano, participó en la implementación de estrategias de transformación digital, inclusión financiera, manejo de productos de inversión, nómina, préstamos al consumo, tarjetas de crédito, banca móvil y medios de pago. Sustituye en el cargo a Alejandro Morales Bustamante, quien tomó la decisión de radicar en los Estados Unidos para emprender retos personales.

Era de esperase. Un juez Federal ordenó la aprehensión del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Lo nuevo es que ahora suman a la hija del político priista, Lidy Sandoval López. Lo extraño es que se tardaron casi 5 años en ordenar la captura quien siempre hizo gala de una fortuna que no lograría con su salario como gobernador. Este asunto, nos dicen en la FGR, tiene mucho de fondo y trasfondo, que será usado en este proceso… pero electoral.

Banco Santander, bajo el liderazgo en México de Héctor Grisi, concedió más de 156,000 becas de estudio, prácticas y emprendimiento en 2020. La entidad destinó 110 millones de euros a respaldar la educación superior el año pasado, a través de Santander Universidades. Además, incrementó el apoyo a la comunidad universitaria en un 56% con respecto a 2019.

