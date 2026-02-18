Poder Legislativo reconoce los atuendos femeninos de la vestimenta tradicional de Zimatlán de Álvarez como elementos identitarios

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de febrero. En Sesión Ordinaria, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó, con 29 votos a favor, un dictamen por el que se reconoce como elementos culturales identitarios, materiales e inmateriales del estado, los atuendos femeninos representativos que conforman la vestimenta original y tradicional del municipio de Zimatlán de Álvarez, en la región de los Valles Centrales.

El dictamen de la Comisión Permanente de Culturas y Artes establece que esta indumentaria constituye una manifestación viva de la identidad cultural zapoteca, al integrar conocimientos, técnicas, simbolismos y valores que han sido transmitidos de generación en generación, principalmente por las mujeres de esta comunidad, quienes han preservado la memoria histórica mediante la elaboración y uso de estas prendas.

En el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, se reconoce la técnica de elaboración, el significado y el valor simbólico de las prendas que integran la vestimenta tradicional, entre las que destacan la camisa, confeccionada originalmente en manta y posteriormente enriquecida con tejidos a mano y estilos como el cambalache; la falda de peto en sus variantes de uso diario, media gala y gala, así como el refajo, prenda interior que incorpora alforzas con significados religiosos y que es elaborada por manos zimatecas.

Asimismo, el patrimonio cultural material comprende los elementos que conforman la indumentaria de gala y de uso cotidiano. En la vestimenta de gala sobresalen piezas como la mascada de seda o chiffon, la blusa de cambalache, la falda de charme o seda finamente tableada, el refajo almidonado, la calzonera de manta y el soyate de palma que da soporte a la cintura. Se complementa con el rebozo de seda fina, cuyo uso tradicional también reflejaba el estado civil de la mujer, además de accesorios como collares, aretes y otros elementos que aportan significado religioso, estético y social.

De igual forma, la vestimenta del diario o de campesina se distingue por su sencillez y funcionalidad, adecuada para las actividades del hogar y del campo, integrando prendas como la blusa de cajón de manta, el delantal, la falda lisa o floreada, el refajo, el rebozo de algodón y accesorios sobrios, así como el uso de huaraches o, anteriormente, andar descalza, lo que refleja la estrecha relación entre la indumentaria y la vida cotidiana de la comunidad.

El dictamen señala que cada una de las piezas que conforman este atuendo posee un profundo valor cultural y simbólico, ya que la vestimenta tradicional representa no solo una expresión estética, sino también un testimonio del estatus social, la cosmovisión y las prácticas comunitarias, constituyendo un elemento fundamental para la preservación de la identidad colectiva.

El órgano legislativo destacó que resulta prioritario salvaguardar y difundir la riqueza cultural de Oaxaca, así como reconocer y promover los elementos materiales e inmateriales que forman parte de la identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno y la participación activa de las propias comunidades.

La iniciativa que dio origen a este dictamen fue impulsada por las diputadas Eva Diego Cruz, Melina Hernández Sosa, Elvia Gabriela Pérez López, Dulce Alejandra García Morlan, Irma Pineda Santiago y Lizbeth Anaid Concha Ojeda, así como por el diputado Iván Osael Quiroz Martínez y la ciudadana Dulce Belén Florean Pérez, quienes subrayaron que el municipio de Zimatlán de Álvarez, de origen zapoteco, ha preservado sus tradiciones frente a los procesos de homogeneización cultural.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir