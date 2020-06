Pobladores retienen a edil y regidoras del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec; autoridades no intervienen (21:58 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de junio. Desde las 5 de la tarde de este domingo cuando una cuadrilla de personas realizaría la sanitización de las calles del pueblo de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, un grupo de aproximadamente 300 pobladores impidió la acción y debido a que alguien asegura que se trata de diseminar el covid-19 en la comunidad, mantienen retenidos al edil Noel García García y a 4 regidoras de su ayuntamiento en la explanada del palacio municipal.

Ya han pasado cinco horas desde que el pueblo se armó y no permitió la sanitización y hasta el momento de redactar ni la Secretaría General de Gobierno, ni la Guardia Nacional, ni la policía estatal ha respondido a los llamados de auxilio de las personas que están retenidas por los pobladores.

Los pobladores enfrentaron a los policías municipales que fueron rebasados en número y la cuadrilla guardó las bombas y ya no se sanitizó, pero el pueblo sigue enojado y decidieron secuestrar a las autoridades.

La situación es delicada y no hay autoridad que quiera apoyar a las personas retenidas. Se trata de el presidente municipal y 4 regidoras mujeres que no han podido regresar a sus hogares porque la gente no se los permite.

San Dionisio Ocotepec es uno de los 570 municipios que conforman al estado de Oaxaca. Pertenece al distrito de Tlacolula, dentro de la región valles centrales.

A la redacción de ADNsureste han llegado mensajes de auxilio ya que las autoridades no quieren intervenir. Los retenidos piden la intervención del gobernador Alejandro Murat para que sean dejados en libertad.

