Pobladores de San Antonio de la Cal exigen al Ieepco elección extraordinaria y destitución del Concejo municipal (11:30 h)

Señalaron al Consejero del Ieepco, Filiberto Chávez Méndez de estar en contubernio con los integrantes del Concejo encabezado por Víctor García, para evitar que se convoque a una elección extraordinaria.

Denunciaron que hasta la fecha no tienen conocimiento del destino de más de 40 millones de pesos que se le ha otorgado al municipio, ya que las calles siguen sin pavimentar, sin embargo, ante instancias argumentan que si se han llevado a cabo obras en la comunidad, lo que resulta ser fantasmas, dijeron, ya no que no se ven en la comunidad.